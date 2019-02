Fernández Carriedo acudirá este viernes a una reunión de la Estrategia Nacional contra la despoblación

Publicado 05/02/2019 18:31:02 CET

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este martes que el viernes acudirá a una reunión de la Estrategia Nacional contra la despoblación en la que pretende "examinar" por qué algunas de las medidas que la Comunidad ha solicitado "no están en los Presupuestos Generales del Estado".

Así lo ha señalado el consejero en el Pleno de las Cortes regionales celebrado este martes, en respuesta al procurador del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro González Reglero, quien ha empleado una pregunta parlamentaria acerca de los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el padrón de población en Castilla y León para referirse al auto de imputación del conocido como caso de la 'Perla Negra', por el que se investiga por distintos delitos a los viceconsejeros de Economía de la Junta Rafael Delgado y Begoña Hernández.

Fernández Carriedo ha hablado de una reunión a la que prevé asistir este viernes sobre la Estrategia Nacional contra la despoblación, en la que ha asegurado que, además de esas medidas que no observa en los PGE, mostrará su oposición a la subida de impuestos al diésel prevista por el Gobierno de España, ya que consideran que "perjudica al medio rural".

También va a "exigir" mejores inversiones en materia de vivienda, pues ha señalado que el Plan 20.000 del Ejecutivo de Pedro Sánchez "se concentra en áreas metropolitanas olvidando al medio rural", al tiempo que pedirá un tratamiento "diferenciado" de inversiones y fiscalidad para el medio rural, así como abordar la "imprescindible" reforma de la financiación autonómica, algo que, ha lamentado, "no es prioridad para el Gobierno" ni tampoco para el PSCyL.

Fernández Carriedo ha lamentado que "siempre" que la Junta ha abierto la oportunidad para que el PSOE haga aportaciones en materia de demografía "no han planteado nada, apenas medio folio" y que en el Pleno de este martes hayan "seguido a lo suyo" al emplear este asunto para terminar refiriéndose al auto de imputación por el caso de la 'Perla Negra'.

El consejero ha garantizado que la Junta sí que trabaja contra la despoblación en cuatro materias como la creación de empleo, la calidad de los servicios públicos, esfuerzo por las políticas de ordenación del territorio y la defensa en la PAC y la puesta en marcha de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, con proyecto de Ley en marcha.

Por su parte, González Reglero ha criticado que el Gobierno de Herrera haya sido un "epicentro de la corrupción", con casos como el del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo (Valladolid), mientras la Comunidad se convertía en "un desierto en población".

El procurador socialista ha reprochado que mientras Castilla y León "se desangraba" y perdía "20 puntos" en términos de corrupción joven, el PP "de Herrera y Fernández Mañueco" situaba a la región "en el epicentro de la corrupción" y se entretenían en "nombrar a viceconsejeros imputados por distintos delitos económicos y favorecer a empresas relacionadas con Hernández, Delgado y el directivo de la ADE Alberto Esgueva, con la construcción de un edificio "presupuestado en 39 millones pero que finalmente costó 71".

González Reglero ha apuntado que, desde que se comprobó que la despoblación era un problema para Castilla y León el Gobierno regional "no ha hecho nada" y solo ha esperado a "Europa y el Gobierno". Sin embargo, ha defendido que esta lucha "exige esfuerzos de verdad" y exige un gobierno "sensible, con empatía con las personas" y que "no deje sin guardias médicas" a personas que viven "a 100 kilómetros" del hospital más cercano.