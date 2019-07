Fernández Mañueco advierte de que poner en duda la unidad de España atenta contra la integridad de CyL

Publicado 09/07/2019 12:20:10 CET

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que se somete este martes a la confianza de las Cortes, ha advertido de que poner en duda la unidad de España atenta contra la integridad de la comunidad autónoma que, según ha aseverado también, no quiere permanecer al margen del devenir del país.

"España no se entiende sin la aportación histórica, cultural, humana y social de Castilla y León. Y Castilla y León no se entiende sin tener a España como referente", ha reivindicado el candidato del PP a la Presidencia de la Junta que no ha ocultado su "orgullo" de ser castellanoleonés y español para lo que ha abogado por una visión integradora en beneficio del desarrollo y la colaboración con otras regiones de España "con proyectos comunes y de nación".

Fernández Mañueco ha reivindicado para Castilla y León el papel que merece en España "con todo lo que ello implica" para lo que ha reclamado un tratamiento presupuestario "justo y equilibrado" de acuerdo con las condiciones y necesidades de esta tierra.

"Ningún castellanoleonés con más derechos que cualquier otro español pero ningún otro español con más derechos que ningún castellanoleonés", ha sentenciado