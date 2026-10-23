Fernández Mañueco condena los actos violentos en las calles y pide a la Administración de Justicia que actúe

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el 'Foro Ancares. Los retos del Noroeste' celebrado en Ponferrada (León). - JCYL

PONFERRADA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha condenado este viernes la violencia que se vive en las calles y ha pedido a la Administración de Justicia que actúe ante esta situación.

"No hay nada que justifique que se produzca una reacción violenta como la que estamos viendo", ha recalcado, para añadir que este es "el signo de los tiempos", por lo que las administraciones públicas deben trabajar "desde la sensatez" para escuchar las preocupaciones de la calle y dar respuesta "desde la cercanía" a cada uno de los problemas y de las inquietudes.

Fernández Mañueco ha insistido en que nunca se puede justificar la violencia por muchas inquietudes que puedan existir. "La hemos sufrido a lo largo de los primeros años de la democracia, las primeras décadas de la democracia. Y la ganamos, derrotamos con las armas del Estado de Derecho. Desde luego, en este caso, lo único que puedo decir es que se actúe contra la violencia por parte de la Administración de Justicia", ha concluido.

El presidente de la Junta de Castilla y León se ha pronunciado de este modo en el 'Foro Ancares. Los retos del Noroeste', un encuentro en el que ha participado con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. La cita, impulsada por los periódicos Diario de León y El Progreso de Lugo, tiene como objetivo ahondar en los retos socioeconómicos comunes de ambas comunidades autónomas.