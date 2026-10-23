Mañueco considera "fracasada" la actual legislatura y reivindica un Gobierno que ayude a CyL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (izquierda), junto al presidente de la Xunta e Galicia, Alfonso Rueda, en el 'Foro Ancares. Los retos del Noroeste' celebrado en Ponferrada (León). - JCYL

PONFERRADA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado este viernes que el balance de los últimos cuatro años del Ejecutivo central arrojan una legislatura "fracasada" para la inmensa mayoría del país, con un resultado de "cero o nada", y ha expresado la necesidad de un nuevo Gobierno que ayude a la Comunidad.

"Lo hemos podido comprobar todos", ha recalcado y ha insistido en que es necesario "que se eche una mano" a autonomías como Castilla y León, que hacen esfuerzos en inversiones, en infraestructuras o en suelo industrial. "Pero necesitamos el apoyo del Gobierno de España que nos ayude para que se asienten aquí empresas", ha reiterado.

Para ello, ha abogado por Alberto Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo central y, de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, considera importante que los ciudadanos analicen qué política económica desean.

En este sentido, ha invitado a los ciudadanos a optar por la "lo que existe ahora mismo" o una gestión como la impulsada por autonomías con el PP al frente como Galicia o Castilla y León, que son "un ejemplo en la gestión eficaz". "Eso es lo que tienen que decidir ahora las personas. ¿Seguimos en el ruido o queremos resultados y eficacia?", ha apostillado.

En su opinión, se necesitan partidos de Estado, hombres de Estado que tengan capacidad para liderar el país y que sepan lo que hay que hacer el día después en el caso de que se produzca un cambio en el Gobierno.

El presidente de la Junta de Castilla y León se ha pronunciado de este modo en el 'Foro Ancares. Los retos del Noroeste', un encuentro en el que ha participado con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. La cita, impulsada por los periódicos Diario de León y El Progreso de Lugo, tiene como objetivo ahondar en los retos socioeconómicos comunes de ambas comunidades autónomas.