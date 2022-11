Fernández Mañueco señala que el diálogo "es más necesario que nunca" y pide alejarse de "los extremos"

SALAMANCA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha incidido en que el diálogo "es más necesario que nunca" y, para alcanzar acuerdos, ha animado a alejarse de "los extremos".

"El diálogo necesita que nos alejemos de los extremos, del radicalismo, del dogmatismo", ha apuntado durante su intervención en la apertura del ciclo 'Conversaciones de San Esteban', que en la presente edición tiene al "diálogo" como tema central de debate con ponencias de distintos expertos en el Convento de los Dominicos en Salamanca.

En esta cita, en referencia también al diálogo, ha incidido en que la relación de conversaciones "entre el Gobierno y las autonomías debería ser permanente" y ha resaltado "tres grandes cuestiones", que ha circunscrito a pactos entre el Ejecutivo nacional y las comunidades por la sanidad, para luchar contra la despoblación y por la financiación autonómica.

También durante su intervención, ya en alusión al diálogo como herramienta política, ha apuntado que mantiene "premisas" que considera "fundamentales" para alcanzar su funcionalidad. Una es, según sus palabras, que "el diálogo debe ser un medio y no un fin en sí mismo" y que ese proceso tiene que tener como objetivo llegar a "un pacto" y ser "capaces de unirse en lo esencial y olvidar la diferencias para mejorar el entorno".

No obstante, ha destacado que, para ello, "no puede valer todo" y "se debe respetar unos principios morales y legales". Ante ello, ha asegurado: "Nunca sacrifiqué ni mis valores ni mis principios en negociación política alguna".

"Quien ignora valores por lograr ventajas momentáneas, corrompe el espíritu del diálogo", ha apostillado sobre su reflexión en las 'Corversaciones de San Esteban' en la ciudad de Salamanca.

Igualmente, ha hecho hincapié en la importancia de "tener la capacidad de entenderse" y eso "no quiere decir que uno sea débil o frágil, a la hora de ser moderado", ha asegurado además de resaltar que "el diálogo debe predominar sobre la dominación o la exclusión", ha añadido.

Actualmente, ha aseverado que "en tiempos en los que parece que los extremos generan mayor fuerza", eso "simplemente es ruido" y que "esa mayoría silenciosa que está en el centro es la que inclina la balanza".

SU MAYOR "FRUSTRACIÓN" EN EL DIÁLOGO POLÍTICO

Ya en el turno de preguntas, en respuesta a uno de los asistentes sobre si ha sentido "frustración" al no poder entablar diálogo con otras fuerzas políticas o en determinadas ocasiones a lo largo de su carrera política, ha recordado las fechas posteriores a las últimas elecciones autonómicas.

"Esa misma noche tendí la fuerza a todas las fuerzas políticas", ha apuntado antes de reseñar que "ese diálogo empezaba" por el principal partido de la oposición, el PSOE, por ser la segunda fuerza con más respaldo en las urnas.

Sobre esa reunión con los socialistas, Fernández Mañueco ha recordado que el encuentro duró "quince minutos". "Fueron la mayor frustración de mi carrera política", ha asegurado a los presentes en la sala.

"A cada planteamiento, propuesta de buscar un entendimiento, si no un gobierno, un pacto parlamentario con una base común, como lo habíamos hecho unos meses antes con la pandemia, la respuesta era no, no, evasivas, mirada al techo e incluso, si no rozar el insulto o la descalificación, sí al menos la ofensa", ha concluido sobre este asunto.