Fernández asegura que en Sumar todas las decisiones las toma Yolanda Díaz a "dedazo"

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado este sábado que Sumar "no ha sabido articular una unidad progresista" porque no ha habido primarias, "no tiene órganos donde se tomen las decisiones y todas estas se tomen por designación de Yolanda Díaz, a una suerte de dedazo".

Así lo ha señalado Fernández en unas declaraciones a los medios antes de participar en el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Castilla y León, que se ha celebrado este sábado en el Centro Cívico Zona Sur de Valladolid.

En este marco, Fernández ha afirmado que en Podemos sí que son "proclives" a que haya mecanismos democráticos como primarias, que deberían ser "irrenunciables", y también ha asegurado que debería haber espacios colectivos de todas de decisiones, en las cuales todas las formaciones políticas que conforman la coalición electoral puedan tener "voz y voto" para decidir las cuestiones políticas convenientes.

Por otro lado, Fernández ha señalado que, si hubiese un hipotético adelanto electoral, cuestión que descarta porque está "absolutamente seguro de que Vox no va a dar ningún problema", están abiertos a llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, "hermanas y progresistas".

CAMINO A TRANSITAR

Así, el responsable autonómico de Podemos ha apuntado que cree que una coalición "es la senda y el camino que se debe transitar para que por fin en Castilla y León haya un cambio de gobierno y haya un Ejecutivo progresista de izquierdas que se preocupe por ayudar a la gente de verdad".

Por lo que se refiere a la actualidad del partido, Fernández ha asegurado que no sabe porqué "se ha destruido" el espacio de Unidas Podemos que era "un frente amplio que, además, funcionaba bien y que llegó al gobierno de España".

"Habrá que preguntar a aquellos que han destruido Unidas Podemos por qué han tenido ese interés y por qué ahora se ha articulado un espacio que es evidente que no está funcionando", ha destacado el coordinador autonómico.

Para concluir, Pablo Fernández ha explicado que se debe continuar ahondando en las políticas feministas y las transformaciones feministas y, dentro de esa continuidad de las políticas feministas, desde Podemos se ha planteado que Irene Montero debería ser la próxima ministra.