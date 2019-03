Fernández (PP) acusa a Torra de "hipócrita" por arengar a las masas mientras él retira los lazos cuando la ley lo ordena

Publicado 22/03/2019 18:31:41 CET

PALENCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, ha acusado este viernes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de "hipócrita" por arengar a las masas mientras él retira los lazos y acata la ley cuando se le ordena tras un requerimiento.

Así lo ha hecho, instantes antes de reunirse con diferentes cargos cargos regionales y nacionales en la sede del PP de Palencia, acompañado de la Presidenta del Partido Popular de Palencia, Ángeles Armisén.

"Si fuera separatista estaría muy enfadado e indignado con Torra porque es el ejemplo de político hipócrita que a la vez que envía a las masas a enfrentarse con la policía él acaba cumpliendo la ley cuando le llega un requerimiento", ha afirmado.

Fernández ha añadido que estos actos demuestran "hasta qué punto unos dirigentes políticos irresponsables han llevado a un callejón sin salida a la sociedad catalana" y hasta qué punto es necesario desarticular el "movimiento nacional populista" que hoy dirigen Torra y Puigdemont desde Waterloo, y que "no se puede consentir ni un minuto más".

"El bochorno que tengo como catalán al ver como un presidente de la Generalitat hace el ridículo de esa manera es indescriptible con unos políticos irresponsables que nos están haciendo quedar como idiotas", ha aseverado el presidente del PP catalán, que ha reclamado a la sociedad catalana que se rebele contra ellos.

Asimismo, ha recordado como hasta hace no mucho tiempo, cuando todavía no se había iniciado el proceso nacionalista, el resto de españoles les veían con respeto y admiración, algo que "por desgracia hoy no están pasando por culpa de los dirigentes nacionalistas que gobiernan Cataluña".

Por su parte, Ángeles Armisén ha destacado el apoyo del PP palentino a los catalanes en un momento en el que "no es fácil" hacer defensa de España y de la libertad y que allí donde esté un palentino "va a defender a Cataluña y a los catalanes".