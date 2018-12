Fernández Vara valora el mensaje "contundente, firme y sereno" de Pedro Sánchez por la situación en Cataluña

Actualizado 12/12/2018 13:40:49 CET

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado el mensaje "contundente, firme y sereno" del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, por la situación actual que se vive en Cataluña.

Según ha reseñado Fernández Vara, en un encuentro con los medios en la Universidad de Salamanca antes de participar en un homenaje al extremeño Diego Muñoz-Torrero, la actitud mostrada este miércoles por el presidente del Ejecutivo es "necesaria" porque "no se juega con la unidad de España, no se juega con la constitución española, no se juega con la legalidad".

Asimismo, en referencia a movimientos del Govern catalán, el socialista extremeño ha incidido en que "hay líneas que no se pueden traspasar y, si se traspasan, pues tiene que saber que habrá respuesta".

En cuanto a si debe aplicarse el artículo 155 de la Constitución, Fernández Vara ha mostrado su apoyo a que así sea "cuando se den las circunstancias" y, sobre si esos condicionantes ya se están dando, ha respondido a la prensa que lo ocurrido durante el último fin de semana en Cataluña es "el inicio de un camino muy peligroso por el que el Gobierno catalán está intentando transitar".

Respecto a esta misma situación vivida en los últimos días, el máximo responsable de la Junta de Extremadura ha insistido en que "frente a eso" hay que responder con "contundencia", "como ha hecho el presidente esta mañana", en referencia al mensaje lanzado por Pedro Sánchez.