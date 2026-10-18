Fernando Cayo protagoniza un corto por el V centenario del nacimiento de Felipe II de la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, ha acogido durante este fin de semana la grabación de un cortometraje protagonizado por el actor vallisoletano Fernando Cayo, una propuesta dentro de las actividades programadas por la institución provincial con motivo del V centenario del nacimiento de Felipe II.

En este marco, Cayo ha destacado que ha colaborado "muy estrechamente" con el director del corto, Javier Noriega, para poder hacer su papel y ha explicado que se ha puesto "al hilo de todas las cosas que hizo Felipe II", tanto de las que conocía como de "otras que son muy importantes".

En este sentido, el actor, conocido por su trayectoria en el cine y la televisión española, ha subrayado conceptos como "Estado" que tienen su origen en la época del monarca, quien fue, a su juicio, "un gran monarca" ya que "institucionalizó una burocracia importante para generar todo el orden del Estado, que luego llegó en siglos posteriores".

Fernando Cayo ha señalado que Felipe II protagonizó una época "con sus luces y sus sombras" y que, sin embargo, fue el momento "más glorioso del Imperio, en el que no se ponía el sol" y, por ello, lo ha calificado como "un monarca muy potente".

Sobre el rodaje, ha expresado que ha estado acompañado por un equipo "estupendo y profesional" que le ha dado "muchas facilidades".

Por su parte, Noriega ha manifestado que la intención del corto es "conocer un poco más a Felipe II", figura histórica de la que "realmente tampoco se sabe tanto", aunque ha puesto en valor que en Valladolid la investigación que existe una cátedra dedicada específicamente a su figura.

El director Javier Noriega considera que toda película le resultaría "corta" para reflejar al monarca y, por ello, han hecho "una pequeña selección de las distintas caras de este personaje" con la intención de "tratar de hacer justicia a Felipe II y también a su faceta más personal".

Asimismo, ha hablado del monarca como un personaje "apasionante" y "polifacético en muchos sentidos". En sus palabras, lo era por sus partes "brillantes como el ser un hombre del Renacimiento y el ser una persona ilustrada" y también por ser una persona "muy conservadora, muy creyente, muy católica".