El técnico organizador del congreso, Abel Gómez (izda), la secreataria general de FES, Beatriz Escidero, y el representante de la UVa, Manuel Pacheco, en la presentación del III Congreso de Hackers. - FES

SEGOVIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Segoviana (FES) organiza el III Congreso de Hackers que se celebrará el 1 y 2 de diciembre con el objetivo de formar a empresarios, autónomos y estudiantes contra el fraude digital en un marco de incremento de ciberdelitos en la provincia.

FES ha presentado este lunes el evento, que reunirá a especialistas, Guardia Civil, Policía Nacional y representantes de los mandos del ciberespacio con el propósito de acercar la ciberseguridad a empresas y ciudadanos.

El encuentro se amplía este año a dos jornadas, tras experimentar un crecimiento de participantes en su anterior edición y se desarrollará en las mañanas del día 1 y 2 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas.

El congreso está dirigido a pymes, autónomos, profesionales de la informática, estudiantes universitarios y de Formación Profesional, y a cualquier persona interesada en protegerse frente al fraude digital.

La asistencia es gratuita, aunque requiere inscripción previa en la web oficial del congreso.

El contexto que rodea a la cita lo marcan las cifras oficiales. Según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, la provincia de Segovia registró 1.204 ciberdelitos en el primer semestre de 2026, un 16,7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

De ellos, 1.074 fueron estafas informáticas, una proporción que se acerca a nueve de cada diez delitos y que equivale a casi seis al día, según ha explicado el responsable de Cibersegura, empresa que desarrolla el contenido técnico de las jornadas, Abel Gómez.

Para la secretaria general de FES, Beatriz Escudero, formar a quienes atienden el correo, tramitan pagos o gestionan pedidos es una "inversión en la continuidad del negocio", tal y como ha defendido.

Andrés Naranjo, Pablo F. Iglesias y José Manuel Ávalos, del pódcast 'Cosas de Hackers', conducirán las jornadas, en las que participarán ponentes de perfil técnico y representantes de las fuerzas de seguridad.

La primera jornada, el martes 1 de diciembre, incluye la intervención de Alessandro Freddy, que explicará cómo preparar un plan de contingencia, es decir, el protocolo que permite a una empresa seguir funcionando cuando fallan sus sistemas.

Asimismo, Martín Vigo abordará la relación entre la protección de los servidores y el control de los accesos físicos, de modo que la seguridad informática se vincula con la de las propias instalaciones.

Por su parte, Elisa Alises mostrará cómo identificar servicios de la empresa, como el correo o la web, que quedan expuestos sin supervisión.

El miércoles 2 de diciembre, Elia Guardiola hablará de cómo coordinar la comunicación entre el equipo técnico y el resto de la plantilla durante una crisis.

Posteriormente, Pablo F. Iglesias analizará los fraudes en los que se suplanta la identidad de creadores de contenido.

Además, la Guardia Civil y la Policía Nacional presentarán, en sendas intervenciones, datos y casos reales de Segovia, lo que permitirá al público conocer la situación en la provincia a partir de experiencias concretas.

Finalmente, Enrique Pérez de Tena, asesor de relaciones institucionales del Mando Conjunto del Ciberespacio, clausurará el congreso con una ponencia sobre la ciberdefensa y su papel en la seguridad nacional.