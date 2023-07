El Festival Alternativo de Urones de Castroponce llevará 18 espectáculos a cuatro municipios vallisoletanos

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce en Extensión llevará un total de 18 espectáculos de diferentes disciplinas artísticas como el teatro, la música, la danza y el circo a cuatro municipios de Valladolid del 4 al 20 de agosto .

Así lo ha avanzado, en el Palacio de Pimentel, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que durante la presentación del certamen ha estado acompañado por el alcalde de Urones de Castroponce, Ignacio Castañeda; la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, y la coordinadora de labor pedagógica de Azar Teatro, Mercedes Asenjo.

Conrado Íscar, ha señalado que este festival es una cita "indispensable en el mundo rural de la provincia por su apuesta por la cultura".

El Corral de Anuncia de Urones de Castroponce acogerá la representación 'Eclipse total' de la compañía valenciana Pont Flotant el 4 de agosto a las 22.00 horas. Al día siguiente, el 5 de agosto a las 22.15 horas, el mismo espacio escénico recibirá a la compañía madrileña de danza contemporánea Provisional Danza, que pondrá en escena 'Un momento oportuno'.

El artista circense Ramiro Vergaz presentará en Castroponce el domingo 6 de agosto, a las 19.00 horas, 'White Bottom', un guiño al 'Black Bottom', un baile afroamericano que se popularizó a principios del siglo XX y "la prueba viviente de que el único sueño que se pierde es el que se abandona".

La jornada del día 6 se completará en el Corral de Anuncia de Urones a las 22.00 horas de la mano de la compañía vallisoletana Proyecto TA-17 y su montaje 'Memoria' un monólogo que nace de un interrogante del presente que solo puede encontrar respuestas en el pasado.

La segunda semana del Fetale 2023 comenzará en el Corral de Anuncia de Urones el jueves 10 de agosto, a las 22.00 horas, con la compañía catalana Roberto G. Alonso y su propuesta 'A mí no me escribió Tennessee Williams (porque no me conocía)'.

Por otro lado, el viernes 11, a las 22.00 horas, será el turno del portugués Rui Paixão que, en 'Albano' desarrolla un trabajo de investigación con el que explora nuevas posibilidades para el lenguaje del clown contemporáneo y el teatro físico.

Valdunquillo se citará el sábado 12 (20.00 h) con los vascos Tío Teronen Semeak y su pieza 'FreshCool, que aúna la celeridad del aurresku y el gamberrismo en un peculiar espectáculo lleno de humor donde las canciones de Raphael se interpretan como si fueran un baile popular vasco.

De vuelta al Corral de Anuncia de Urones, ese mismo día a las 22.00 horas, Elia Tralará y la multinstrumentista Uxía López pondrán en escena el espectáculo de teatro y música en directo 'Orgullo Rural', donde se intercalan elementos autobiográficos con otros que permanecen en el imaginario de varias generaciones de la Meseta Castellana.

La compañía de Madrid Sergio López llegará al Corral de Anuncia el domingo 13, a las 19.00 horas, con el espectáculo de títeres 'Paraíso blanco'. La misma jornada contará con una propuesta musical en la extensión en Mayorga, donde Dulzaro interpretará en la iglesia de Santa Marina a las 21.30 horas las canciones de 'Jota de la Luna'.

El género teatral volverá al Corral de Anuncia de Urones el jueves 17, a las 22.00 horas, con Rayuela y el prestreno de 'La mujer helada', una adaptación de la ganadora el Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux que crea conciencia sobre los comportamientos y roles típicos de la sociedad contemporánea.

Además, las escuelas de la localidad servirán de escenario al día siguiente, el viernes 18 a 'Nunca bailaré solo', la propuesta catalana de danza urbana de Iron Skulls Co y una particular visión de cómo entender e interpretar emociones. Ese mismo día, los colombianos Del señor M pondrán en escena en el Corral de Anuncia a las 22.00 horas, 'Cuando mayo deje de ser mayo', las memorias de una mujer sin memoria y un retrato real del amor atravesado por la fatalidad de una enfermedad.

TEATRO

El teatro dará paso en las escuelas de Urones al circo de Kolektiv Lapso Cirk el sábado 19 con su montaje 'OVVIO'. Ese mismo día en el Corral de Anunciaa las 22.00 horas, el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2014, Carmen París, con su piano, interpretará 'En síntesis', en el que reúne un ramillete de canciones de sus cuatro discos múltiplemente galardonados como mejores álbumes de músicas de raíz o de fusión.

Para concluir el festival, el domingo 20 en Urones será el turno del espectáculo teatral 'Sweet Dreams', del dramaturgo Alberto Velasco, un monólogo que combina distintos estilos artísticos y que habla del paso del tiempo, de la crisis y de mirarse a uno mismo.

El alcalde de Urones de Castroponce, Ignacio Castañeda, ha explicado que en esta edición "se va a poner en alza el papel de la mujer en el entorno rural", a lo que ha añadido que el presupuesto destinado para este festival es de 65.967,17 euros.

Del presupuesto total, la Diputación de Valladolid ha aportado un 29,8 por ciento; el Ayuntamiento de Urones ha contribuido con un 27 por ciento; el Ministerio Educación, Cultura y Deporte ha sumado un 10,6 por ciento; la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ha sumado un 12,9 por ciento al presupuesto; el 16,7 por ciento lo ha aportado la Universidad de Valladolid y el tres por ciento restante lo han aportado empresas y entidades privadas.

Por su parte, Mar Sancho ha señalado que la Junta busca "atraer" gente al territorio rural, y Urones "es un espejo en el que mirarse". Además, ha confiado en que sean "muchas" las personas que visiten el festival este año, "porque el año pasado duplicó sus visitas".

La coordinadora de labor pedagógica de Azar Teatro, Mercedes Asenjo, ha apuntado que para esta edición existen bonos para asistir a 5 o 10 espectáculos del festival, además que como novedad se va a abrir una aplicación para compartir vehículos para llegar al festival, "es una buena idea, además de ecologica, para atraer espectadores al evento".