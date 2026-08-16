Archivo - El Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' ofrece esta semana cuatro conciertos gratuitos de música clásica - AYUNTAMIENTO DE LEÓN - Archivo

LEÓN 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', que organiza la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento, cambia de registro musical y se vuelca la próxima semana con la música clásica, con cuatro conciertos gratuitos los días 18, 19, 20 y 21 de agosto.

El nuevo ciclo tendrá lugar en la estación histórica de ferrocarril de León en las fechas mencionadas, con cuatro actuaciones gratuitas y programadas para las 20.00 horas, según ha explicado el Consistorio leonés en un comunicado recogido por Europa Press.

La primera de ellas será el martes 18 de agosto, día en el que el ciclo comenzará con 'El siglo de la zarzuela: dúos teatralizados' con Irene R. Ordiales como soprano, Juan F. Polo como barítono, y Julio Franco al piano. En su programa figuran una decena de piezas, entre ellas de Francisco Asenjo, Ruperto Chapí o José Serrano.

El segundo día cambia el registro del ciclo y el protagonismo recae en el clarinete, el violonchelo y el piano de la mano de B3Trío, con Juan Borrás al clarinete, David Johnstone al violonchelo y Rosa Blanco al piano, en un concierto en el que interpretarán obras de Beethoven y Brahms.

El jueves 20 será el turno de un homenaje a Manuel de Falla, con David Martín al violonchelo y Enrique Lapaz al piano, que tocarán algunas de las piezas más reconocidas de este compositor español, de los más destacados de la primera mitad del siglo XX.

Por último, para cerrar este ciclo, el viernes 21 sonará el violín de Sara Valencia y el piano de Marta G. Teijido en la estación histórica del ferrocarril de León, con un programa que va de Mozart a Kreisler pasando por Schumann, Fauré, Debussy y Gershwin.