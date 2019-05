'La fiesta de la libertad', los Max celebran este lunes su XXII edición en Valladolid

Actualizado 14/05/2019 18:23:03 CET

MADRID/VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Max han presentado este martes la XXII edición que se celebrará el próximo 20 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid. Una gala que, bajo el lema 'La fiesta de la libertad', pondrá de manifiesto la cultura castellanoleonesa a través de las artes, la tradición y la vanguardia.

La presentación de la ceremonia de premios ha tenido lugar en la Fundación SGAE, quien organiza la gala y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de la Junta de Castilla y León.

A la rueda de prensa ha asistido la presidenta de la Fundación SGAE, Ana Graciani, quien ha señalado que "se trata de una libertad con responsabilidad y vocación". "Queremos que los Premios Max sean una fiesta de la libertad, que dé voz a todas las personas y colectivos, siempre desde el respeto y nos recuerde que el arte, en cualquiera de sus formas no debe ser perseguido", ha informado Graciani.

La presidenta de la SGAE también ha querido destacar "el papel de la mujer" en la gala. "Ana Zamora será la directora de la XXII Premios Max y además el 53% de los nominados son mujeres", ha indicado.

Al acto también ha asistido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ha resaltado la "tradición teatral" de la ciudad. "Estamos encantados con que se celebre en el Teatro Calderón que cumple 155 años de vida y 20 desde su rehabilitación", ha informado Puente.

La directora del área de Cultura y Sociedad de TVE, Urbana Gil; el director artístico del Teatro Calderón de Valladolid, José María Viteri; la directora de la gala, Ana Gala; y el actor, Fernando Cayo --que será el maestro de ceremonias--, también han participado en la presentación.

Por primera vez, los aficionados de las artes escénicas podrán seguir la retransmisión de la gala en HD a través de La 2. Una ceremonia que contará con tres premios especiales: Premio Max aficionado o de carácter social, Premio Max del Público y Premio Max de honor, que este año ha distinguido a la figura de Concha Velasco.

'Temps Salvatge' y 'Els jocs florals de Canprosa', ambas del Teatro Nacional de Cataluña, son las dos producciones favoritas, con cinco y cuatro nominaciones respectivamente, para esta edición.

Además de las dos producciones citadas, también acaparan varias nominaciones los espectáculos de 'Lehman trilogy', 'Iphigenia en Vallecas' y 'Distopía', todos ellos con tres nominaciones. 'Grito pelao', 'A.K.A. (Also known as)', 'Una vida americana' y 'Juguetes rotos', con dos nominaciones cada una, completan la terna de favoritos.