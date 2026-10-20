Fijadas las normas para que funcionarios del Estado en CyL ejerzan sus derechos en las elecciones

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) una circular por la que se concretan las normas para que los empleados públicos de la Administración del Estado puedan ejercer sus derechos en las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre de 2026.

Según dispone el texto emitido por el organismo autonómico, el personal que preste sus servicios durante la jornada electoral ha dispuesto de un permiso retribuido de hasta cuatro horas libres para acudir a votar. En el supuesto de que la prestación del servicio se realice en jornada reducida, la exención ha sufrido una reducción proporcional.

Asimismo, las personas que por encontrarse lejos de su domicilio habitual o por otras circunstancias justificadas afronten dificultades para votar presencialmente han contado con hasta cuatro horas libres en su horario laboral para solicitar la certificación del censo y remitir el voto por correo.

Por su parte, los empleados nombrados presidentes, vocales o interventores de mesa electoral han tenido derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, siempre que no les correspondiera descanso semanal, además de una reducción de jornada de cinco horas al día siguiente. En el caso de los apoderados, se ha fijado un permiso retribuido a lo largo del día de los comicios.

Por último, la resolución ha estipulado que los empleados públicos que concurran como candidatos han podido solicitar la dispensa de la prestación del servicio durante el periodo de campaña electoral, fijado entre el 13 y el 27 de noviembre.

La medida ha sido comunicada a las distintas Subdelegaciones del Gobierno para su difusión en los centros de la Administración General del Estado en la comunidad.