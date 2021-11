El filme húngaro 'Branka' gana el Ciudad de Soria al Mejor Cortometraje y a la mejor interpretación internacional

SORIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Branka', una producción húngara dirigida por Ákos K. Kovács que

narra la historia de un hospital maternal durante la guerra de desintegración de la antigua Yugoslavia, se ha alcanzado con el Premio al Mejor Cortometraje de Ficción de la XXIII edición del Certamen Internacional de Cortometrajes Ciudad de Soria que organiza la Concejalía de Juventud.

El filme ha sido distinguido además por el jurado oficial con el Premio de Interpretación Internacional Torrezno de Soria para Dina Musanovic.

En la categoría de Mejor Documental el jurado ha premiado a Daniel Suberviola por su trabajo en 'Mutha& the death of Hamma-Fuku', una obra que retrata el trabajo de una desactivadora de minas antipersona en el desierto del Sáhara Occidental. Este filme también ha logrado el

nuevo premio del Festival al Mejor Montaje concedido por la Asociación de Montadores Audiovisuales de España (AMAE) y patrocinado por Multiópticas.

En la modalidad de Animación se ha alzado con el Caballo de Soria la mexicana 'Tío', de Juan Medina, mientras que el Premio Especial del Jurado ha sido para 'I am afraid to forget your face', un cortometraje del egipcio Samed Alaa.

Según informan fuentes municipales, Egipto participaba por primera vez en la sección oficial a concurso del Ciudad de Soria con dos cortometrajes y ninguno se ha ido de vacío ya la ópera prima de Mohamed Kheidr, 'TukTuk', ha logrado tres distinciones: Mejor Cortometraje Internacional que concede el Jurado Mayor, el que otorga el Jurado a la Sombra compuesto por presos del Centro Penitenciario de Soria y el galardón Compromiso Social y Medio Ambiente Fundación Jesús Pereda.

Por su parte, la actriz Verónica Echegui ha sido una de las máximas galardonadas de esta XXIII edición con la que es también su primera obra tras las cámaras: 'Tótem loba'. Con guión firmado por ella misma, 'Tótem loba' narra la particular pesadilla de una joven que acepta la invitación de una amiga para ir a las fiestas de su pueblo. Su protagonista, Isa Montalbán ha obtenido el premio a la Mejor Interpretación Nacional Torrezno de Soria ex aequo con la veterana actriz Julieta Serrano por su papel en 'Espinas', de Iván Sainz-Pardo.

Además, Echegui ha logrado el Premio del Jurado Joven al Mejor Cortometraje Nacional y el jurado oficial ha resaltado su trabajo con una mención especial dentro de la categoría de Mejor Corto

Nacional, aunque el ganador ha sido otro cortometraje doblemente laureado: 'Europa', de Lucas del Fresno.

El jurado oficial que han integrado el montador soriano Alberto del Campo, el actor Farid Fatmi, la directora del Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT), Mane Cisneros, y las directoras de cine Elena Molina y Paula Palacios también ha resaltado también a 'Europa' con el premio RC Service a la Mejor Dirección de Fotografía.

Otros dos premios (el del Público y el Mejor Corto Internacional del Jurado Joven) han sido para Estados Unidos 'Felling through', una obra con la que Doug Roland ya consiguió la nominación al Oscar y que narra la especial conexión que surge entre un hombre sordociego y un

adolescente sin hogar en la ciudad de Nueva York.

Una de las novedades del palmarés de este año, el Premio al Mejor Joven de hasta 35 años que ha creado la Concejalía de Juventud para potenciar a jóvenes realizadores españoles y que elige el comité de selección del Certamen ha recaído en su primera convocatoria en 'Chaval', de Jaime Olías.

Por otro lado, el jurado de la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA) ha distinguido a Yolanda Centeno por su trabajo en 'Imposible decirte adiós' como la Mejor Directora, un galardón que este año incorpora una dotación económica, al igual que todos los que conceden el Jurado Joven, Mayor, Infantil y A la sombra.

Por su parte, el filme 'Los hijos de los muertos', de Luay Albasha, ha sido distinguido como la mejor ópera prima por la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR). Asimismo para los propios cortometrajistas que han participado en esta XXIII edición del Festival de Soria 'Peek-A-Boom', la producción libanesa dirigida por Maya Zankoul y Toni Yaminne, ha sido la mejor de los 50 que han formado parte de la sección oficial a concurso de este año.

Por otra parte, 'Votamos', una historia en torno a una junta de vecinos que se desmadra, ha dado a Santiago Requejo el Caballo de Soria al Mejor Guion Fundación Científica Caja Rural.

Para el Jurado Mayor, 'La banyera' de Sergi Martí ha sido el Mejor Corto Nacional, mientras que el Jurado Infantil ha elegido como su obra favorita a la producción germana-búlgara 'Mishou'. Asimismo, dentro de las secciones paralelas del Certamen han sido premiadas 'Llengua Amb

Tàperes', de David Mataró ('Saboreando cortos que patrocina Encitruf), 'La lógica del silencio', de David Blanco ('El silencio bien cortao' que sufraga Malvasía), 'Memoria viva', de la chilena Valentina Durán ('Cortos de Memoria' que auspicia la Asociación Recuerdo y Dignidad),

Mauvais Genre' (Francia), dirigido por Sarah Al Atassi (en 'Cuestión de sexo' que patrocina Bar Chayofa) y 'Un minuto 30 segundos', dirigido por Carlos Molinero, en la sección 'En precario' que financia la Fundación Jesús Pereda.