La 'Filmoteca Valladolid' ofrecerá en la Web 22 piezas audiovisuales realizadas en la provincia

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Valladolid Film Office (VAFO) ha abierto el acceso a su 'Filmoteca Valladolid' en la que ofrece ya 14 piezas audiovisuales realizadas y producidas en la provincia y subirá próximamente otras ocho.

Las piezas se encuentran a disposición del público a través de la página web (https://info.valladolid.es/vafo/filmoteca-valladolid/) y de sus perfiles en redes sociales, su 'Filmoteca Valladolid', que ya cuenta con 14 de esas 22 piezas audiovisuales realizadas por vallisoletanos y producidas en la provincia.

Con esta acción, la VAFO quiere "dar visibilidad al trabajo de las productoras vallisoletanas, ser una ventana al talento artístico y técnico y promocionar la capital del Pisuerga y su provincia como escenario de rodajes".

'Filmoteca Valladolid' reúne vídeos musicales, cortometrajes, películas documentales, programas realizadas para televisión o propuestas dedicadas al público infantil.

El público podrá ver hasta 22 piezas audiovisuales, de las que 14 ya están disponibles para su reproducción y el resto lo estará en las próximas semanas.

Los derechos de cesión de estas producciones han sido comprados por la VAFO para su difusión a través de su página web, su canal de YouTube de VAFO y sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.

La oficina mantiene, así, según han destacado fuentes municipales, "su compromiso con los productores locales", tanto en apoyo económico como en promoción, y, en especial, en un tiempo de incertidumbre para el campo de la cultura debido a la crisis del coronavirus COVID-19; y su apuesta por convertir Valladolid en "un gran plató de rodajes".

Con esta Filmoteca Valladolid, VAFO mostrará el trabajo de los productores y empresas Arturo Dueñas, Stendhal Producciones, Diplodocus and Co, Herminio Cardiel, Darling Films, Fantasmagoria, Visual Creative, Seventhe, Cesna Producciones, Neo3Dmultimedia, Plan Secreto, Omnicorp Estudio, Trapper John, Dream Zero, DeReojo Producciones, Fotograma Vivo, Sergio del Campo, Es.arte, Enrique García Vázquez, Fernando Manteca, Javier Noriega, Diego Puertas y Roberto Quintanilla.