Finalizados 17 subproyectos del Plan de Recuperación ejecutados por Diputación de Palencia tras invertir 28,7 millones

Evolución anual de la captación y ejecución de los fondos. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha culminado la ejecución de los 17 subproyectos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que han movilizado 24,5 millones de financiación europea y una inversión total de 28,72 millones, distribuida en 120 actuaciones.

Tal y como ha señalado la institución provincial a través de un comunicado, las últimas actuaciones corresponden a los cuatro Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), ejecutados dentro del plazo establecido, el pasado 30 de junio. Durante el mes siguiente se procedió a grabar y certificar las actuaciones en la plataforma de control de Fondos Europeos.

Esta semana está prevista la presentación de la documentación justificativa de los dos últimos planes pendientes, Cerrato y Canal de Castilla, con lo que quedará concluida la ejecución y justificación de los 17 subproyectos, a falta de posibles requerimientos posteriores de documentación.

Por otro lado, la Diputación ha iniciado los trabajos de planificación y extensión de la Agenda Rural a los municipios prestadores de servicios de la provincia. El objetivo es disponer de estos instrumentos en 2028 y contar así con una ventaja competitiva ante el próximo periodo de financiación europea 2028-2034.