Fiscalía retira la acusación a dos vecinos de Valdestillas por traficar con drogas en el Aquasella de 2017

Publicado 11/04/2019 10:49:06 CET

OVIEDO/VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Oviedo ha retirado la acusación a los dos jóvenes, vecinos de Valdestillas (Valladolid), para los que solicitaba tres años y medio de cárcel y multa de 1.400 euros por traficar con drogas en el Aquasella de Cangas de Onís de 2017, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Una vez celebrado el juicio y practicada la prueba, la Fiscalía acordó retirar la acusación al considerar que no había quedado probado el destino de la droga, es decir, que las sustancias fueran para traficar y no para consumo propio de los acusados y de las personas que les acompañaban, de ahí que el presidente de la Sala dictara 'in voce' la absolución de los dos vallisoletanos encausados.

"¡Nos lo íbamos a meter todo nosotros! Solo veníamos a hacer el burro", alegaron en el juicio los acusados, quienes, defendidos por el letrado Alfredo López Azanza, explicaron también que la droga la habían comprado el día anterior en un polígono de Valladolid.

Inicialmente el fiscal considerada que los acusados, el día 24 de julio de 2017, se encontraban en el festival Aquasella, en Cangas de Onís, manipulando sustancias estupefacientes destinadas al tráfico a terceras personas. Así, los agentes del Guardia Civil observaron cómo se pasaban una caja que estaba oculta en el filtro de aire de un vehículo Mercedes y que luego ocultaron en un Seat.

Una vez ocupada, la caja contenía tres envoltorios con 0,59 gramos de MDMA con una riqueza del 92%, valorado en 22,52 euros; 1,63 gramos de cocaína, con una riqueza del 75,5%, valorado en 332,63 euros; y 2,73 gramos de anfetamina, con una riqueza del 1,6%, valorado en 118 euros. Además, a uno de ellos se le ocupó una bolsita con 1,36 gramos de cannabis, valorado en 30,62 euros.