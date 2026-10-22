Formalizado el contrato de obras de la Ciudad de la Justicia de Valladolid, por 48,4 millones de euros

Archivo - Diseño de la Ciudad de la Justicia de Valladolid. - MINISTERIO DE JUSTICIA - Archivo

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves Ministerio de Justicia el anuncio de formalización del contrato de obras de la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid, adjudicada a primeros de septiembre a la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil SAU, con un coste de 48.370.955,03 euros (impuestos incluidos).

El contrato, según información publicada en el Portal de Contratación del Sector Público, se formalizó el pasado 16 de octubre, fecha a partir de la cual ya se han podido iniciar las obras del nuevo complejo, situado entre la plaza de San Pablo y la calle Cardenal Torquemada, que unificará decenas de dependencias judiciales de la ciudad, actualmente repartidas en varias ubicaciones.

Este contrato se adjudicó el pasado 9 de septiembre e la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil, que presentó una oferta valorada en cerca de 40 millones de euros, que con impuestos ascienden a 48,4 millones.

La propuesta de esta sociedad, considerada la más favorable económicamente, plantea, según los informes de valoración de la documentación presentada, un plazo de ejecución de 28 meses --dos años y cuatro meses--, por lo que de cumplirse el mismo deberían concluir en febrero de 2029.

Cabe recordar que tras el fallido primer intento de licitación la pasada primavera con un coste previsto de 42 millones de euros, el Ministerio de Justicia determinó incrementar sensiblemente la propuesta hasta los casi 50 millones de euros. La opción elegida por la Mesa de Contratación rebaja esa cifra en algo menos de dos millones de euros, un 3,2 por ciento.