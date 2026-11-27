Imagen ganadora del XXIV Concurso Internacional de Fotografía 'Las personas con discapacidad en la vida cotidiana' - PABLO HITA

Los galardones se entregarán el 3 de diciembre en Salamanca

SALAMANCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) - La fotografía 'Carta a mi yo del pasado', de Pablo Hita, ha sido galardonada con el primer premio del XXIV Concurso Internacional de Fotografía 'Las personas con discapacidad en la vida cotidiana', dotado con 2.500 euros y organizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y Fundación Aliados por la Integración.

La imagen muestra a un hombre y un niño abrazados, ambos con procesadores externos de implantes cocleares. El fotógrafo aprovecha la posición de los dos protagonistas para que los dispositivos queden a la vista sin restar protagonismo al abrazo.

El segundo premio, dotado con 1.500 euros, le ha correspondido a Martín Corradini con una fotografía que retrata a una niña con epidermólisis bullosa, conocida popularmente como 'piel de mariposa', una enfermedad genética poco frecuente que provoca una extrema fragilidad de la piel y condiciona numerosos aspectos de la vida cotidiana.

El tercer premio, con una dotación de 1.000 euros, es para Hernán García por 'Buscando la felicidad', que muestra a un joven recostado en un sofá, con la cabeza apoyada sobre el reposabrazos y una mano junto al rostro.

El certamen, que se celebra desde 2003, tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad a través de la fotografía y contribuir a una representación de las personas con discapacidad como parte activa de la vida cotidiana.

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el acto de entrega de los premios tendrá lugar el próximo jueves, 3 de diciembre, en el Salón de Grados de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca.