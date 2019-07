Fuentes justifica en el "compromiso" con sus votantes la decisión de no negociar con el PSOE y niega acuerdos con Vox

Publicado 07/07/2019 12:59:37 CET

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, ha explicado la negativa de Ciudadanos a negociar con el PSOE en Castilla y León a un "compromiso con los votantes" y no a "una línea roja", al tiempo que ha incidido en que no han llegado a "ningún acuerdo de Gobierno con Vox". "Por mucho que se empeñen podemos decirlo muy alto, Vox no ha entrado a formar parte del gobierno de ninguna institución", ha zanjado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el dirigente de la formación liberarl ha insistido en que Ciudadanos tenía un "compromiso" con sus electores tanto en las elecciones generales como en las autonómicas de que sus votos no iban a "servir" para hacer presidente a Pedro Sánchez, algo que el electorado lo tenía "meridianamente claro".

Un 'veto' que se ha extendido a Castilla y León porque, según Fuentes, esta Comunidad es uno de los "puntales básicos del PSOE de Sánchez, por lo que no podían "admitir presiones" para "traicionar a sus votantes".