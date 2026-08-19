El Fuerte de San Carlos, en Puebla de Sanabria, estrena rehabilitación tras una inversión de 400.000 euros

Nicanor Sen, durante la visita al Fuerte de San Carlos. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ZAMORA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fuerte de San Carlos, en Puebla de Sanabria, ha estrenado rehabilitación a través de una inversión de más de 400.000 euros, una partida que se encuadra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y que ha conseguido adecuar y musealizar el espacio.

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha visitado la zona y, acompañado del alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, ha destacado el papel de Puebla de Sanabria "como motor turístico por su patrimonio cultural y natural". Ha añadido que la localidad es "importante para la potenciación económica de la comarca", al dotarla de una "mayor diversificación de la oferta turística, con el consiguiente atractivo para turistas y visitantes y para poner en valor todo su conjunto histórico, monumental y de naturaleza".

La adecuación del Fuerte de San Carlos es una de las 15 intervenciones incluidas en el PSTD Comarca de Sanabria, aprobado el 5 de julio de 2022 con un presupuesto total de 1.732.722 euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, según informa la Delegación a través de un comunicado.

La actuación ha consistido en la recuperación y musealización de dicho fuerte, la consolidación de los muros y estructuras, la protección de todos los elementos con medios que permitan resistir los efectos de la intemperie y la puesta en valor del conjunto y adecuación del entorno que permita su visita. La actuación ha contribuido al proceso de recuperación de las estructuras defensivas de la Villa de Puebla de Sanabria.

Además, con cargo a los mismos fondos, se ha creado de un servicio de bicicletas eléctricas para conectar el Lago de Sanabria con el conjunto histórico de Puebla de Sanabria. La actuación ha consistido en la puesta en marcha de un servicio piloto de transporte ecológico, basado en bicicletas eléctricas, para conectar Ribadelago y el centro histórico de Puebla de Sanabria, que pueda ser implantado en el futuro en otros municipios de la zona.

Se trata de reducir la afluencia de visitantes que utilizan el vehículo privado para acceder al Lago de Sanabria y mitigar así los efectos medioambientales negativos que este tipo de tráfico produce en la zona.