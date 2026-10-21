Fundación Eurocaja Rural y Plena Inclusión convocan el II 'Talento Artístico' para impulsar la cultura inclusiva

Cartel de la convocatoria de la segunda edición de 'Talento Artístico'. - FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) - Fundación Eurocaja Rural y Plena inclusión España lanzan la segunda edición de 'Talento Artístico: Comunidad creativa inclusiva', una convocatoria nacional que reconoce y apoya proyectos artísticos y culturales como motores de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

El programa tiene como objetivo impulsar y dar visibilidad al talento artístico de las personas con discapacidad intelectual, apoyar el desarrollo de proyectos creativos, fomentar su participación cultural y contribuir a construir una sociedad más inclusiva y diversa.

La convocatoria de 2026 seleccionará cuatro proyectos, que recibirán 3.000 euros cada uno y la ayuda servirá para impulsar el desarrollo de cada iniciativa.

'Talento Artístico' busca proyectos vivos, en desarrollo o ya en marcha, que necesiten un impulso para crecer. Podrán presentarse propuestas vinculadas a las artes plásticas (pintura, escultura o cerámica), artes visuales (fotografía, vídeo o ilustración), artes escénicas (teatro, danza o performance), artes musicales (canto, composición o interpretación) y artes literarias (poesía, narrativa o guion).

Con esta iniciativa, ambas entidades persiguen tres objetivos: impulsar la inclusión a través del arte, dar visibilidad a las entidades que transforman realidades desde la cultura y reforzar el papel del arte como motor de cambio, igualdad y cohesión social.

'Talento Artístico' invita a participar a todas las entidades sin ánimo de lucro y de acción social que trabajan por la inclusión social, la formación, el empleo o la inclusión cultural de personas con discapacidad en toda España.

Se admiten tanto proyectos propios de la entidad como propuestas de artistas con discapacidad respaldadas por ella. Cada entidad podrá presentar hasta tres proyectos.

En 2025, 'Talento Artístico' reunió 67 proyectos de 22 provincias, con 1.200 participantes y los cuatro seleccionados fueron la Compañía de Teatro Inclusivo de Asprona (Albacete), el juego de cartas en lectura fácil ¿Quién es más Saputo?, de Plena inclusión Aragón (Zaragoza), el libro de poesía e ilustración A Golpe de Verso, de APSA (Alicante), y el proyecto de artes escénicas Includanza, de la Fundación San Cebrián (Palencia).

Las entidades interesadas pueden presentar sus proyectos hasta el 19 de noviembre de 2026. Las candidaturas se presentan a través del formulario disponible en https://fundacioneurocajarural.es/