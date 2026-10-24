La Fundación Siglo niega motivos ideológicos en la suspensión de la obra sobre Lorca y ofrece una fecha alternativa a la agrupación - JCYL

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes ha rechazado de "forma rotunda" las afirmaciones que vinculan a razones ideológicas la suspensión de la función de la compañía Proyecto 43-2 sobre Federico García Lorca, al tiempo que ha lamentado la "instrumentalización partidista" de unas obras que repercuten en la necesaria seguridad de los propios artistas y ha reafirmado su compromiso con el tejido profesional de las artes escénicas de Castilla y León.

A través de un comunicado remitido por la Junta, del que se hace eco Europa Press, la fundación ha explicado que se acordó la suspensión de la función debido a obras "inaplazables" en la Sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid y ha ofrecido a la agrupación una fecha alternativa.

La obra se suspendió porque en la Sala Experimental se están acometiendo obras que afectan a las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de actividades escénicas y de danza, así como para habilitar nuevos espacios destinados a camerinos y zonas de cambio para los usuarios de las instalaciones, adecuándolas a las necesidades de intimidad de los propios artistas.

Estas necesidades fueron identificadas por los servicios técnicos del centro y quedaron reflejadas en el informe técnico emitido el 31 de julio de 2026.

El Ejecutivo autonómico ha aportado, junto al comunicado, un reportaje fotográfico para demostrar la "incompatibilidad" de las obras en curso con el desarrollo de la función contratada.

"Ante estas circunstancias, se optó por primar la seguridad y acometer las obras, pese a la lamentable suspensión de la función prevista para el sábado 24 de octubre", ha señalado la fundación.

Asimismo, se procedió a la devolución del precio de las entradas y se inició la resolución del contrato, con la debida indemnización a la compañía.

Las actividades docentes de la Escuela Profesional de Danza y del Conservatorio Profesional de Música se han desarrollado en la Sala de Cámara, al no requerir medios técnicos especiales y no verse afectadas por las obras ni interferir con las zonas en las que están previstas las actuaciones durante esas fechas.

La Fundación Siglo también ha detallado que mantuvo diversas reuniones con ARTESA y con la compañía, con el objetivo de encontrar una solución compatible con la programación del centro, y valoró la posibilidad de reprogramar la representación en fechas posteriores.

Además, ha explicado que el viernes se remitió una comunicación a la compañía y a ARTESA sobre la posibilidad de reprogramar la función para el día 9 de enero, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.

Por último, la Fundación Siglo ha remarcado que se ha actuado en "todo momento conforme a las obligaciones derivadas del contrato suscrito con la compañía y ha mantenido una comunicación directa para abordar las consecuencias de la suspensión, remitiendo la información de la que disponía y aquella que le solicitó la empresa".