La gala de inauguración de Seminci homenajea con un emotivo brindis a Cienfuegos y subraya su mirada "libre"

Brindis por José Luis Cienfuegos. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gala de inauguración de la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha homenajeado a través de un emotivo brindis el papel del que fue director del festival entre 2023 y 2025, José Luis Cienfuegos --fallecido el pasado diciembre--, en una ceremonia de apertura que ha puesto en valor la mirada "libre" que tenía sobre el cine y que ha estado marcada por reivindicaciones a las puertas del Teatro Calderón.

La ceremonia ha arrancado este viernes, 23 de octubre, sobre las 19.15 horas en el Teatro Calderón tras el recorrido por la alfombra azul por la que han desfilado personalidades del ámbito cultural y figuras políticas como la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; los codirectores del festival, Javier H. Estrada y Mariona Viader, y la directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Marta Serrano.

En representación de la industria cinematográfica han desfilado por la alfombra profesionales como Lili Horvát, Esther García, Fernando Méndez Leite, Elena López Riera, Santiago Tabernero, Enrique Costa, Lara Pérez Camiña, José Luis Herviar, Irene Bartolomé, Eva Vila, Silvia Cortés, Arantxa Vela, Beatriz Escribano, Marc Ferrer o Francisco Marise, entre otros.

Antes del inicio de la gala, la alfombra azul ha estado marcada por la presencia de personas con banderas de Palestina, hacia las que varios de los personajes del mundo del cine han mostrado su apoyo con acercamientos a estos y con insignias, y de un grupo del Sindicato de Policías Municipales (SPM), quienes han reivindicado sus demandas vestidos de paisano en las inmediaciones de la sede del certamen.

La ceremonia ha estado presentada por la periodista Pepa Blanes, quien ha destacado que esta edición es para "celebrar" el trabajo de Cienfuegos, "30 años de activismo" que terminaron en la Seminci, pero primero en los festivales de Málaga y Gijón, de los que también fue director, un Cienfuegos que "hizo tanto por consolidar el prestigio" del festival que cada año comienza en sobre las tablas del Calderón.

En este sentido, ha reivindicado el empeño de Cienfuegos para "consolidar el prestigio internacional" de la Seminci, con lo que se convirtió en "un gran autor de festivales de autor", quien concebía el cine como un arte "libre y sin censuras".

Uno de los protagonistas del evento, el director emérito, Javier Angulo, ha recordado a Cienfuegos como una persona con las cosas claras y con el que se podía conocer "el mejor" cine independiente, el cual le despertaba "una mezcla de admiración y envidia", y ha asegurado que la gente hablaba "muy bien" de él. "Le ha dado la vuelta y lo ha puesto arriba del todo, que de eso se trataba", ha aseverado.

Angulo ha reconocido de igual manera la continuidad del festival por parte de Javier H. Estrada y Mariona Viader, quienes, a pesar "de la dureza del tiempo han hecho un excelente programa", con el que no se ha imaginado un homenaje "mejor" que el "banquete de cine" que ya ha comenzado en la ciudad.

Por su parte, Mariona Viader ha elogiado la mirada sobre el cine del que fue director de la Seminci. "El interés por el cine no se impone, se cultiva con el tiempo", ha manifestado Viader, con lo que ha intentado reflejar la visión de su antecesor.

Asimismo, Javier H. Estrada se ha sumado al tributo a Cienfuegos, del que ha destacado su capacidad "insólita de transformar a las personas" y del que aprendió "a que nunca hay que conformarse y que siempre hay otra forma de contar festivales", un legado que también se ha capturado en un vídeo homenaje al fallecido.

ESPIGAS DE HONOR

Durante la gala se ha hecho entrega de la Espiga de Honor al diseñador de sonido Willie D. Burton, ganador de dos premios Oscar por 'Bird' y 'Dreamgirls', que ha recibido el reconocimiento a manos del diseñador de sonido de 'La bola negra' o 'La habitación de al lado', Alejandro López, quien ha ensalzado la trayectoria "extraordinaria" de más de 50 años del estadounidense.

Sobre el galardonado, López ha señalado que el sonido de las películas en las que ha trabajado el estadounidense se ha realizado "sin perder de vista las emociones", aunque ha tenido que atrevesar las "transformaciones tecnológicas" en décadas en las que también se ha tenido que adaptar a diversos cineastas.

Tras los aplausos del público y recoger la espiga, el galardonado, Willie D. Burton, ha expresado su agradecimiento al tiempo que se ha considerado "realmente humilde", mientras ha reconocido que tras recoger el galardón "ahora" se considera "un productor de sonido internacional".

Durante la intervención, ha agradecido su trayectoria a quienes le han acompañado, entre ellos, al director de 'La Odisea', Christopher Nolan, quien le encargó el sonido del filme "más difícil pero también más exitoso" de su carrera, así como a su mujer por permitirle hacer lo que más le gusta en el mundo.

"No hay que dejarse llevar por lo que dicen los demás, a eso hay que hacerle oídos sordos", ha reivindicado ante un público que le ha acompañado emocionado. También le ha dado las gracias a Dios por haberle bendecido ya que, tras nacer en una localidad de Alabama, "¿cuáles eran las posibilidades de recoger este premio?".

Asimismo, se ha entregado la Espiga de Honor a Elvira Mínguez y a la cineasta chilena Valeria Sarmiento, que presentará fuera de concurso en la Sección Oficial 'Detrás de la lluvia', película con la que ha anunciado el final de su carrera, así como la Espiga de Honor Académica, reconocimiento iniciado por Cienfuegos que distinguirá al Máster en Documental de Creación de la UPF-Barcelona School of Management, un modelo de formación que ha vinculado durante casi tres décadas el "aprendizaje y la creación cinematográfica".

Federico Veiroj, Elena Manrique y Grégoire Hetzel han personificado al equipo del jurado profesional del que también forman parte Francesca Andreoli y Dennis Lim, y, en representación, Manrique ha puesto en valor las 200 películas que este año forman el festival y su "calidad", así como ha transmitido que asumen como "un regalo" juzgar la categoría oficial.

De esta forma, durante la ceremonia ha tomado la palabra una de las miembros del jurado de la anterior edición, Elena López Riera, quien ha reconocido que pensó lo "difícil" que sería regresar sin Cienfuegos, si bien ha manifestado que una vez dentro del festival este "está en todas partes". Así, ha reivindicado que tanto ella como otros ocupan un lugar "gracias a él" y que, si son "algo", son la generación "Cienfuegos".

La ceremonia ha contado con las actuaciones musicales del dúo 'Elle Belga', la cantante guipuzcoana Miren Iza, líder de Tulsa, el músico del grupo León Benavente Abraham Boba y el Coro de Voces Blancas de Valladolid, quienes han interpretado una versión de la canción 'El Jubileo' del cantante Nick Cave.