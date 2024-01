Gallardo aboga por rechazar el relativismo que permite el "mal llamado derecho a la eutanasia"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, antes de participar en el diálogo entre los escritores Ana Iris Simón y Pedro Herrero bajo el enunciado 'Dirección única: la tiranía del no'

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha asegurado que la "verdadera liberación" de la sociedad actual pasa por "rechazar el relativismo" que lo ha "inundado todo" hasta consagrar una "libertad con la que se puede negar incluso el orden del ser y destruirse a uno mismo", como el "mal llamado derecho a la eutanasia".

En estos términos se ha expresado García-Gallardo en su intervención en la presentación del diálogo entre los escritores Ana Iris Simón y Pedro Herrero bajo el enunciado 'Dirección única: la tiranía del no', que ha acogido este jueves las Cortes de Castilla y León.

En este marco, García-Gallardo ha asegurado que le costó discernir el cómo se iba a abordar este encuentro, en la medida en que la 'tiranía del no' aborda la cultura de la cancelación. No obstante, ha hecho referencia a la 'tiranía del sí a todo', que pasa porque no haya otra opción a la establecida.

"Es tiranía del sí o del no o realmente a lo que nos enfrentamos en el momento actual es a la tiranía del depende", se ha preguntado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, quien ha incidido en que en la actualidad "todo es provisional y está sujeto a debate, puesto que no hay una verdadera realidad indiscutible".

Para Juan García-Gallardo, la "verdadera dictadura" es la de la "poca certeza y la incertidumbre", el hecho de que "no haya una realidad, la dictadura de la libertad en sentido negativo, como la entiende el liberalismo que inunda todas las ideologías modernas".

Pese a ello, García-Gallardo ha hecho énfasis en que lo que "más se necesita" es la libertad en el sentido aristotélico, como esa capacidad de discernimiento en la búsqueda de la verdad.

Ese es el "verdadero problema", ha dicho el vicepresidente de la Junta, el "endiosamiento del hombre y el que cada persona sienta que tiene la capacidad de autodeterminación sobre lo que es realidad o lo que no lo es, sobre lo que es bueno o malo, justo o injusto".

"VERDADERA LIBERACIÓN"

En este sentido, García-Gallardo ha afirmado que la "verdadera liberación" para la sociedad actual pasa por seguir el camino del "rechazo al relativismo que lo ha inundado absolutamente todo, hasta consagrar una libertad de la que se puede negar incluso el orden del ser".

"Una libertad incluso para destruirse a uno mismo, como puede ser, por ejemplo, con el mal llamado derecho a la eutanasia", ha enfatizado el vicepresidente del Gobierno autonómico.

HABLAR "CON LIBERTAD"

Sobre Iris Simón, García-Gallardo ha asegurado que procura leer todo lo que publica en prensa porque es de esas personas que vez que hablan o escriben "dicen algo distinto, con libertad y sin estar bajo el dictado de nadie".

Estos escritores, periodistas y locutores, ha remarcado el vicepresidente de la Administración regional, se pronuncian sobre la base de sus propias convicciones y por eso "muchas veces levantan ampollas a unos, otras veces a otros, y otras veces a todos, porque abordan las cuestiones que hacen faltan en la sociedad".