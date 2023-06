Gallardo insiste flexibilizar el saneamiento ganadero para que el sector "no se vaya al garete"

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha insistido en que el Reglamento sobre saneamiento ganadero que aprobó la Junta es "perfectamente legal" y defiende que la "flexibilidad" en este aspecto es necesaria para que este sector "no se vaya al garete".

García-Gallardo se ha referido a este asunto antes de participar en un la 'Jornada Euro 7 y Combustión Neutra 2035', donde ha reiterado que la Resolución del 15 de mayo de la Junta es "perfectamente compatible" con la normativa de la UE, lo que ha llevado a que el Ejecutivo regional mantenga su contencioso contra la Orden del Ministerio que prohibió el movimiento de ganado en la Comunidad.

"Confiamos en la legalidad, en el rigor jurídico de esa resolución y sobre todo, lo que entendemos, es que es una normativa necesaria para ello y con la flexibilidad que necesita el sector ganadero para no irse al garete", ha defendido, tras lo que ha señalado que, pese a no contar con informes jurídicos que avalen la Resolución por no tratarse de una orden, la opinión de los secretarios generales del Gobierno sobre esta materia y la del director jurídico es que "conviene seguir defendiendo la legalidad de esta resolución porque tiene apariencia de legalidad".

García-Gallardo ha recordado que en España se cierran "dos explotaciones ganaderas al día". "Quizás habría que hacer lo que sugieren algunos, que es mantenerse impasible, de manera acrítica, de manera obediente, sin cuestionar ninguna cuestión, basándose únicamente en el statu quo, nosotros consideramos que los gobiernos también están para defender intereses y vamos a defender a nuestro sector primario y vamos a seguir reclamando los cambios jurídicos que consideramos necesarios", ha reseñado. "Si no se hubiera cuestionado el estatus quo en su momento, ahora mismo la esclavitud sería legal", ha defendido García-Gallardo.