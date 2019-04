García Tejerina defiende la PAC ante los que no la llevan en su agenda o consideran que es un "privilegio"

Publicado 15/04/2019 19:35:48 CET

PALENCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso de los Diputados por el PP en Valladolid Isabel García Tejerina ha defendido este lunes en Palencia la Política Agraria Comunitaria ante aquellos que no le han incluido en sus agendas o consideran que es un "privilegio".

Así lo ha hecho instantes antes de participar en una mesa redonda sobre agricultura junto con la candidata palentina a la Cámara Alta, Milagros Marcos y la presidenta del PP en la provincia palentina, Ángeles Armisén, en el hotel Castilla Vieja de la capital.

Tejerina ha recordado que cuando iba a Bruselas "a pelear 47,5 millones de euros "no era una gran cifra redonda" porque lo que buscaba era "la tranquilidad para todos los agricultores y ganaderos" que dependían de la PAC para poder sacar adelante sus explotaciones.

"Somos el partido de las personas, del campo, el que sabe defender la PAC" ha manifestado, mientras añadía que los socialistas "no creen en ello y no está en su agenda", a Ciudadanos les parece que es un "privilegio" y que no necesitan ayudas y otros porque "no son europeistas".

"No sabrían ni llegar a Bruselas", ha aseverado, al tiempo que subrayaba que la vida es más complicada que cuatro grandes eslóganes y "hay que saber ir a Bruselas a negociar".

En este contexto, la que fuera ministra de Agricultura ha recordado que de esa negociación depende el futuro de los pueblos de Palencia de la agricultura.

Tejerina ha incidido en que el PP es el partido de los regadíos frente a los socialistas que les han dicho a los agricultores de Castilla y León "que esperaran" porque bajo el mandato del PSOE "no tocaba hace regadíos".

"Somos el partido que empezó a digitalizar nuestros pueblos", ha señalado, antes de reprochar que el Partido Socialista "ha decidido que el gobierno de Pedro Sánchez se gaste el dinero en convocar dos veces unas elecciones cuando una convocatoria de elecciones cuesta la mitad de lo que cuesta digitalizar los pueblos".

Isabel García Tejerina se ha comprometido a que el Partido Popular "volverá para a conectar los pueblos", bajará los impuestos a los agricultores, mantendrán las diputaciones para que las provincias menos pobladas "no se queden sin voz".

Por eso, ha pedido el voto "con cabeza, corazón y bolsillo" a los agricultores. Con cabeza porque en 40 años el Partido Popular ha demostrado que "funciona y da empleo". Con corazón siempre porque ha defendido la unidad de España y por el futuro de sus hijos y sus nietos, sus tierras y por lo que hay que mirar al bolsillo.

Por otra parte, la candidata popular ha indicado que el PP va a pedir "justa" para que la Junta de Castilla y León pueda mantener su competencias los pueblos "con la calidad de vida" porque los socialistas "trabajan la financiación autonómica para los catalanes como hizo Zapatero con Artur Mas y Sánchez hace con Torra".