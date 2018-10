'Genése', Espiga de Oro, y 'The Miseducation of Cameron Post', Espiga de Plata

Actualizado 27/10/2018 14:23:20 CET

VALLADOLID

El largometraje 'Genèse' obra firmada por Philippe Lesage, ha sido galardonada este sábado con la Espiga de Oro al Mejor Largometraje de la 63 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Asimismo, esta producción canadiense se ha alzado con el Premio 'Ribera del Duero' al mejor director y el Premio al Mejor Actor, Théodore Pellerin, quien encarga al protagonista del filme.

La cinta aborda el despertar sexual de tres personajes adolescentes y contiene, al igual que su anterior largometraje, tintes autobiográficos, aunque el realizador ha evitado encuadrar la historia en una época concreta para evitar el discurso generacional.

Lesage, cuya obra ha resultado premiada por primera vez en España en el marco de la Seminci, ha recibido los galardones como una "maravillosa sorpresa", según ha indicado en declaraciones a Europa Press, pues no podría haber imaginado "mejor desenlace" para su participación en el certamen.

Por otro lado, la Espiga de Plata, ha recaído 'ex aequo' en las películas 'In den Gängen' (A la vuelta de la esquina) --también Premio Sociograph--, de Thomas Stuber, y 'The Miseducation of Cameron Post', dirigida por Desiree Akhavan, que también se ha hecho con el Premio de la Juventud de la Sección Oficial.

El Premio a la Mejor Actriz ha sido para Halldóra Geirhardsdottir, protagonista de 'Kona fer í stríd' (La mujer de la montaña), segunda película de Benedikt Erlingsson.

El Premio a la Mejor Dirección de Fotografía ha ido a parar a manos de Hideo Urata por su trabajo en la producción singapurense 'A Land Imagined' (Una tierra imaginada), dirigida por Siew Hua Yeo.

'Ága', que contrapone la vida y la relación con la naturaleza de sociedades tradicionales y modernas, ha sido galardonada con la Espiga Verde. Se trata del segundo largometraje del director búlgaro Milko Lazarov, quien también ha obtenido el Premio 'Pilar Miró' al Mejor Nuevo Director. Además, el jurado de la Espiga Verde ha otorgado una mención especial al documental 'Youth Unstoppable', de Slater Jewel-Kemker.

Los guionistas de 'Den Skyldige' (The Guilty), Emil Nygaard Albertsen y Gustav Möller (también director), se han alzado con el Premio 'Miguel Delibes' al Mejor Guion. Asimismo, esta producción danesa ha resultado ganadora del Premio Blogos de Oro.

La película que cierra la trilogía social del canadiense Denys Arcand, 'La Chute de l'empire americaine' (La caída del imperio americano), se ha hecho con el Premio Fipresci.

En su tercera edición en el palmarés, la Espiga Arcoíris ha recaído en el filme 'Yo imposible', de la directora Patricia Ortega, por "romper los muros del género" a través de la mirada de Ariel, una modista religiosa con genitales ambiguos. El jurado de esta Espiga ha decidido conceder, también una Mención Especial a 'Prisoner of Society', de Rati Tsiteladze.

Por último, el público de la 63 edición del festival ha decidido otorgar su Premio a 'Mi obra maestra', comedia dirigida por Gastón Duprat, mientras que el Premio Seminci Joven ha sido para 'Love, Simon' (Con amor, Simon), de Greg Berlanti.

CORTOMETRAJES

En cuanto a los cortometrajes exhibidos en la Sección Oficial, tanto la Espiga de Oro como el Premio al Mejor Corto Europeo han recaído en 'Cadavre exquis' (Dadáver exquisito), de Stéphanie Lansaque y François Leroy. Por su parte, Dawid Bodzak, ha logrado la Espiga de Plata en esta categoría por 'Drzenia' (Temblores).

El jurado de la sección que valora los cortometrajes regionales ha concedido el Premio Castilla y León en Corto a 'Ángel caído', de Fran Parra.

MÁS PREMIOS

En la sección Punto de Encuentro, el primer premio ha sido para 'The Return' (El regreso), de Malene Choi, mientras que, en el caso de los cortos, los galardones han ido a parar a 'Totul e foarte departe' (Todo está muy lejos), de Emanuel Pârvu, como el mejor extranjero, y a 'Gusanos de seda', de Carlos Villafaina, en La Noche del Corto Español.

Asimismo, el jurado de Punto de Encuentro ha acordado otorgar una Mención Especial a 'Yomeddine', de A.B. Shawy, que también se ha alzado con los Premios del Público y de la Juventud de la Sección Punto de Encuentro.

El largometraje ganador de la sección Tiempo de Historia ha sido 'Libre', de Michel Tosca, mientras que el Segundo Premio ha recaído en 'Our New President', de Maxim Pozdorovkin. El Premio al Mejor Cortometraje de esta sección lo ha obtenido 'Un monde sans bêtes' (Un mundo sin bestias), de Emma Benestan y Adrian Lecouturier.

El Primer Premio de Doc. España ha recaído en 'Morir para contar', de Hernán Zin y, por último, el Premio Dunia Ayaso ha sido para Arantxa Echevarría, directora de 'Carmen y Lola'