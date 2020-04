El gerente de Mercaolid urge EPI y lamenta la falta de respuesta por parte de Fomento

VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Mercaolid, Javier Pastor, ha urgido este martes la necesidad de dotar a esta unidad alimentaria de suficientes equipos de protección individual (EPI) para poder proteger a los trabajadores de las empresas y operadores que siguen funcionando a pleno rendimiento e, incluso, a una mayor actividad que en una situación habitual.

"No podemos exigir mascarillas porque no tenemos", ha explicado Pastor que, en una entrevista a Europa Press, ha asegurado que han trasladado esta necesidad a la Consejería de Fomento y de Medio Ambiente que aún no ha dado contestación a las demandas de los empresarios que operan en Mercaolid, que, según ha recordado, es una "infraestructura crítica" que, como todos los mercados centrales, juega un "papel fundamental" para garantizar el abastecimiento de productos.

Según ha informado Pastor, este martes sí han podido repartir algunos EPI gracias a la colaboración de Mercasa pero ha insistido en que los operadores del mercado vallisoletano necesitan "el doble" ya que, o bien no pueden acceder a los EPI, o encuentran los equipos de protección a unos precios "inimaginables" .

"Sería interesante poder acceder a los EPI", ha insistido Pastor que no ha dudado al afirmar que en Mercaolid se han "vuelto locos" en la implantación de medidas de protección para evitar contagios por coronavirus en estas instalaciones para lo que han redactado un 'Protocolo de actuación frente a casos de infección por COVID-19' que contempla hasta cuatro desinfecciones diarias en zonas como los aseos, pasamanos, barandillas o escaleras y dos en los viales o en las playas de aparcamiento, a lo que se une la disposición de geles hidroalcohólicos en distintos puntos de todas las naves.

Este procedimiento incluye la obligación de notificar a la Dirección de Seguridad de Mercaolid los casos positivos de coronavirus si bien, según ha asegurado Pastor a Europa Press, a día de hoy no se ha confirmado ningún caso de este tipo en estas instalaciones.

Según consta en este protocolo, ante la aparición de un caso confirmado o posible se deberá proceder a la limpieza y desinfección de

las superficies y espacios afectados con desinfectantes con efecto viricida, aptos para industria alimentaria, como son una solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1 por ciento, etanol al 62-71 por ciento o peróxido de hidrógeno al 0,5 por ciento en un minuto.

"La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder

a la desinfección", explica este plan de contingencia que precisa que la desinfección se deberá llevar a cabo por técnicos cualificados de empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB). Después del tratamiento de las instalaciones, se deberá remitir copia del certificado de tratamiento

biocida a Mercaolid.

"Exigimos guantes y pedimos mantener la distancia interpersonal de dos metros", ha continuado el gerente de Mercaolid.

"Es muy importante, en la medida de lo posible, recalcar la recomendación de no disponer, de manera simultánea, de todo el personal, o dividir los equipos de trabajo, para preservar la actividad en caso de

contagio, asegurando la prestación del servicio", continúa el protocolo dispuesto por Mercaolid que concluye que, en esos casos y, a la hora de fijar las rotaciones entre el personal de plantilla, se debe considerar el personal esencial en cada momento.