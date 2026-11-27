SORIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha autorizado la construcción de una nueva línea aérea de transporte de energía eléctrica de doble circuito a 400 kilovoltios (kV) que conectará la actual línea Mudarra-Almazán, en Langa de Duero (Soria), con la futura subestación eléctrica de Zuzones, en la provincia de Burgos.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Soria publica este viernes la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, fechada el pasado 17 de noviembre.

En ella se otorga a Red Eléctrica de España la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de esta infraestructura, además de la declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Su finalidad es mejorar la seguridad y la fiabilidad del suministro eléctrico en la zona de Aranda de Duero, así como facilitar la evacuación de la energía procedente de fuentes renovables a través de la red de distribución.

La nueva línea tendrá una longitud total de 2.458 metros. Partirá de un nuevo apoyo de la línea de transporte de electricidad Mudarra-Almazán, situado en el término municipal de Langa de Duero, y finalizará en la futura subestación de Zuzones, ubicada en el municipio burgalés de La Vid y Barrios.

Esta infraestructura está incluida en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2022.

El expediente ha sido tramitado por las dependencias de Industria y Energía de las subdelegaciones del Gobierno en Soria y Burgos, que han recabado los informes de las administraciones, organismos y empresas de servicios afectados.