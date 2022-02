El grupo madrileño Morgan llega este viernes al Teatro Carrión de Valladolid en su gira 'The River Tour'

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo madrileño Morgan actuará este viernes, 25 de febrero, en el Teatro Carrión de Valladolid, dentro de la gira 'The River Tour', con la que han vuelto a los escenarios a finales de 2021 tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, 'The River and the Stone'.

Según han informado fuentes de la banda en un comunicado recogido por Europa Press, el nuevo álbum de estudio de Morgan es un conjunto de diez canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento en 2020 "resultado de muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y, sobre todo, de disfrutar de hacer música con amigos".

Este nuevo trabajo, el tercero de la carrera de Morgan, recorre estilos como el rock clásico anglosajón, el soul y el folk.

El grupo, que subirá este viernes al escenario del Carrión vallisoletano a partir de las 21.00 horas, está formado por Nina de Juan, voz principal y piano; Paco López, guitarras y coros; Ekain Elorza, batería; David Schulthess, teclados; y Alejandro Climent 'Boli', bajo.

Su proyecto nació en el año 2012 y en 2015 grabaron su primer álbum, 'North', que fue autoeditado y distribuido por ellos mismos, y salió a la venta en 2016. Desde entonces, señalan que "no han parado" de tocar en directo en salas de toda la península, así como en festivales como Mad Cool o Sonorama, e incluso en Brasil.

Además, en 2017 acompañaron a Leiva en su concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid.

A principios de 2018 publicaron su segundo álbum, 'Air', de nuevo autoeditado en su sello North Records y a continuación arrancaron una extensa gira que tuvo su cúspide en las dos noches que tocaron en el Teatro Circo Price de Madrid, e incluso llegaron a dar conciertos en Reino Unido e Irlanda.

La gira se cerró en 2019 con dos noches consecutivas en 'La Riviera', en Madrid; y en 2020 Morgan aprovechó para comenzar a grabar su tercer trabajo, lanzado en octubre de 2021 y que ahora presentarán en Valladolid dentro de la gira 'The River Tour'.