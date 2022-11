Grupo Social ONCE reconoce el respaldo y la fidelidad de la sociedad de CyL en la gala de sus premios 2022

Foto de familia de los premiados en la gala celebrada esta tarde por Grupo Social ONCE.

Patatas Hijolusa, el Proyecto INTecum, Pajarillos Educa, La 8 Bierzo y Carlos de la Fuente Soladana han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla y León 2022, durante una Gala celebrada en la tarde de hoy.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

Han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla y León: En la categoría de Empresa: Patatas Hijolusa, por su compromiso con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y la promoción de iniciativas inspiradoras de hábitos saludables y responsables con la sociedad y el medio ambiente.

En el apartado de Administración Pública, el Solidarios lo ha recibido el Proyecto Intecum de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, por impulsar un nuevo modelo de atención a las personas afectadas por una enfermedad en fase avanzada/terminal, proporcionándoles una respuesta innovadora de atención integral y personalizada al final de la vida.

Precisamente, la titular de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha expresado su agradecimiento al Grupo ONCE por la labor que realiza a diario pero también por la elección del Proyecto Intecum entre los galardonados, "uno de los más desconocidos y quizá más bonitos" porque supone atender a las personas que se encuentran en la última fase de su vida, enfermos terminales, a los que se ofrece asistencia en sus propias casas con cuidados paliativos pero también con apoyo emocional y técnico.

"Es un proyecto que pilotamos en Palencia, con más de 300 usuarios, y el grado de satisfacción es del 9,5 sobre 10. Es muy importante no solo para estas personas sino también para sus familias...y por eso es especialmente significativo este premio que nos hace tanta ilusión", ha destacado la consejera minutos antes de iniciarse la gala.

Junto a ella, el vicepresidente de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial de ONCE, José Luis Pinto, ha explicado que los premios entregados suponen el "reconocimiento sincero público a todas esas personas que ofrecen su talento para que las personas en una situación complicada tengan una vida más vivible y supone levantar la bandera de la solidaridad y apostar por el discurso plural".

"PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD"

Pinto ha aprovechado también para mostrar su agradecimiento a los ciudadanos españoles y, especialmente, a los de Castilla y León por la solidaridad mostrada con ONCE, organización a la que ha definido como "patrimonio de la sociedad porque desde hace 84 años supone dar cada día oportunidades a las personas con mayores dificultades".

Además, en la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón ha sido para Pajarillos Educa, por entender la educación como herramienta valiosa para transformar el entorno, promoviendo iniciativas creativas que permitan la interacción de todas las entidades que forman el barrio, para facilitar la integración social de minorías étnicas en grave riesgo de exclusión.

El Premio Solidarios a la Persona Física es para Carlos de la Fuente Soladana, por su dedicación solidaria y altruista desarrollada a lo largo de más de medio siglo, poniendo en marcha una gran labor logística de ayuda dirigida a los sectores de la sociedad más desfavorecidos.

Finalmente, en la categoría de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación el premio lo ha recibido LA 8 Bierzo, por su compromiso con los temas sociales del territorio que impregnan los contenidos de muchos de sus programas, dando voz a distintos colectivos para que expliquen su realidad y sus necesidades.

En la gala, celebrada en el Teatro Calderón de Valladolid, además de la consejera y de José Luis Pinto, han participado también el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; Virginia Barcones Sanz, delegada del Gobierno; Rosa Rubio Lázaro, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León; Ismael Pérez Blanco, delegado territorial de la ONCE en Castilla y León; Conrado Iscar Rodríguez, presidente de la Diputación; Rafaela Romero Viosca, concejal de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Valladolid; y representantes de la discapacidad y de la sociedad castellana y leonesa.

El jurado de los premios lo formaron Rosa María Rubio Lázaro, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León; Ismael Pérez Blanco, delegado territorial de la ONCE en Castilla y León; Eugenio Prieto Morales, consejero general de la ONCE; Eduardo García Brea, director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta de Castilla y León; Begoña Grijalvo Rebollo, directora territorial de Inserta; Juan Carlos Barbado Sanz, gerente de Ilunion Zona Norte; Daniel Duque Vírseda, miembro del Comité Ejecutivo de EAPN Castilla y León; Reyes Revellado Revellado, directora autonómica de Intervención Social Cruz Roja Castilla y León; Jorge Lallana del Olmo, coordinador regional de Cáritas Castilla y León; Florencio Carrera Castro, director de Radio Televisión de Castilla y León La 8, y Ramiro Martín Vega, director de la Cadena SER de Castilla y León.