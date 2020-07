El grupo de trabajo del Ayuntamiento de Valladolid aprueba un segundo lote de medidas por 2,6 millones de euros

Incluye una línea de ayudas a rehabilitación de edificios o la desinfección de parques, que se podrán abrir el martes 7 de julio

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo formado por PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana ha dado cuenta este viernes de los acuerdos alcanzados en este órgano durante las últimas semanas, los cuales incluyen medidas cifradas en un coste de 2.582.900 euros y que han plasmado en una moción conjunta que se llevará al Pleno municipal del próximo martes el cual se celebrará por primera vez en modo presencial después de cuatro meses.

Así lo han detallado el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y los portavoces de los cuatro grupos políticos, Pedro Herrero (PSOE), Pilar del Olmo (PP), Martín Fernández Antolín (Ciudadanos) y María Sánchez (VTLP), en una rueda de prensa en la que han destacado el trabajo y el debate en este Grupo.

Los portavoces, que representan a 26 de los 27 concejales de la Corporación, han hecho un repaso de las medidas acordadas en las últimas semanas en este grupo, en el que, como ha subrayado el alcalde de la ciudad se crea un clima político "beneficioso" gracias a la "colaboración y altura de miras" de los partidos, lo cual permite que, en opinión de os representantes, en Valladolid "no estén saliendo mal las cosas", en comparación con los "malos" datos económicos del país.

En este sentido, Puente ha coincidido con la portavoz 'popular', Pilar del Olmo, en la afirmación de que ven a la ciudad "más alegre" que otras, como por ejemplo Madrid, donde si bien han matizado que ha sido una ciudad que ha "sufrido más" durante la pandemia, ahora se observa una sensación de menor actividad en la calle que en el caso de Valladolid.

"La ciudad está afrontándolo bien, y las instituciones también, es una alegría saber que hay un Ayuntamiento que está poniendo medidas" para salir de esta crisis, tal y como ha expresado Puente.

Entre las medidas que han puesto en valor este viernes, destaca por su cuantía la línea de ayudas a la rehabilitación de edificios, como vía de fomento del empleo local, por un importe total de hasta 1,5 millones de euros, de los cuales un millón procede del presupuesto municipal de 2020 mientras que 500.000 euros se obtienen del Fondo COVID-19 constituido con los remanentes presupuestarios de los últimos años

Según ha detallado María Sánchez, esta medida acordada hace unos días en el Grupo de Trabajo y aprobada este jueves en el Consejo de Administración de la sociedad municipal VIVA permitirá, espera, crear empleo local, pues la rehabilitación de viviendas y edificios es un sector que genera actividad de pymes locales.

Así, se podrán solicitar ayudas de hasta 100.000 euros por edificio, 8.000 euros por vivienda o 10.000 si es unifamiliar. Además, ha apuntado que se tendrá en cuenta para la concesión especialmente la reducción de emisiones de CO2, por lo que se potenciarán inversiones como las renovaciones de calderas, la instalación de calefacciones sostenibles o de energías renovables.

Sánchez también ha destacado el acuerdo adoptado hace una semana para dotar con 195.000 euros la modificación del contrato de mantenimiento de parques y jardines para financiar el coste de limpieza y desinfección de los elementos de los 205 parques infantiles y biosaludables que existen en la ciudad.

De hecho, la portavoz de VTLP ha señalado que ya se ha ultimado los trámites y espera que el próximo lunes comiencen las labores de desinfección y que el martes se pueda comenzar a abrir estos espacios.

Además, Óscar Puente ha insistido en lo que ya explico la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad hace unos días, en el sentido de que se interpreta que el decreto de la Junta no obliga a limpiar y desinfectar bancos y elementos de mobiliario urbano que no esté en los propios parques.

La explicación del regidor se ha centrado en la responsabilidad de los ciudadanos, y ha explicado que mientras los niños que usan los parques infantiles "no tienen la misma conciencia de un adulto" y conviene desinfectar esos elementos que pueden tocar o "morder", las personas mayores pueden ser responsables y, si se sientan un banco, limpiarlo o lavarse las manos con gel hidroalcohólico si lo tocan.

AUVASA SE MANTENDRÁ SIN PAGO EN EFECTIVO

En otras medidas, se ha destacado el acuerdo para la modernización de los sistemas de pago en el transporte urbano y la tramitación del contrato para ello, lo que ha llevado al alcalde a apuntar que esperan que en septiembre pueda estar en funcionamiento el nuevo sistema, que permitirá el pago por móvil o por tarjeta de crédito, además de los ya existentes bonos.

El regidor ha considerado "muy difícil" que se vuelva a pagar en efectivo en los autobuses municipales, porque los pagos con el móvil o con la tarjeta "van a permanecer en el tiempo, no solo por la pandemia" y además ha señalado que más adelante se extenderán a otros ámbitos de los servicios municipales.

En este sentido, se ha preguntado a la portavoz 'popular' por una afirmación que planteó al inicio de la negociación en el grupo de trabajo relativa a que no apoyaría propuestas que estuvieran en el programa electoral del equipo de Gobierno, como podría ser el caso de este acuerdo.

Del Olmo, que ha reconocido que desconocía si esta propuesta "exactamente" iba en el programa del PSOE, ha matizado que el sentido del Grupo de Trabajo es trabajar en "todo lo relacionado con el COVID-19" y esta medida se considera necesaria por la pandemia, aunque esté en el programa. Puente ha coincidido con esta postura y ha explicado que esta medida se habría puesto en marcha más tarde, "si no hubiera sido por la pandemia".

Además, se ha informado de otros acuerdos como las ayudas a industrias culturales por valor de 250.000 euros, la ampliación del convenio con Cruz Roja para el Centro Integrado de personas sin hogar por 158.000 euros, servicios extraordinarios de limpieza y desinfección de los servicios de Bomberos y Limpieza por 150.000 euros o una aportación de ayuda humanitaria para Sudamérica por 50.000 euros.

En total, y por ahora, se han acordado medidas que importan un total de 15,2 millones de euros, de los cuales 6,4 millones proceden del presupuesto de 2020 y 8,8, del denominado fondo COVID-19, del que todavía restan por utilizar 16,7 millones de euros.

"Estoy moderadamente satisfecho, pero no porque los fondos sean insuficientes, sino porque queda mucho trabajo", ha destacado Martín Fernández Antolín, que ha incidido en la importancia que tiene ahora el trabajo de seguimiento de estos acuerdos para que sean efectivos.

Por su parte, el socialista Pedro Herrero, ha querido recalcar que en este grupo, aunque se presenten acuerdos adoptados por consenso no quiere decir que "no haya debate", ya que además de buena voluntad y "dar trigo", en referencia al conocido refrán castellano, a veces implica "trabajo no solo por cuestiones económicas, sino políticas y jurídicas".

La portavoz de VTLP ha calificado de "éxito" que se hayan podido "dejar de lado las tendencias de cada uno, en un clima político estatal muy bronco" para tomar decisiones que considera que benefician al conjunto de la ciudadanía, tanto con "marcado carácter social" como para reforzar los servicios municipales.

Mientras tanto, Pilar del Olmo ha calificado de "fundamental" que los ciudadanos confíen en su Gobierno municipal y en la oposición, y que vean que, pese a que son partidos distintos, "comparten los problemas" que han tenido los ciudadanos con la salida del confinamiento.