Un grupo de trabajo buscará "consenso" para mejorar la Atención Primaria a largo plazo

Actualizado 07/11/2018 14:12:26 CET

Trabajará con un horizonte de diez o 15 años y si se acuerdan medidas se podrían implantar en los próximos meses

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad buscará el consenso "político, profesional y social" para mejorar la Atención Primaria con un grupo de trabajo que se constituirá este jueves y que estudiará posibles medidas de futuro con un horizonte de diez o 15 años, aunque si se acordaran algunas podrían llegar a implantarse en los próximos meses.

Así lo ha señalado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha recordado que la creación de este grupo de trabajo responde a un doble compromiso, por un lado en el seno del Consejo Castellano y Leonés de Salud y, por otro, en una iniciativa de las Cortes de Castilla y León presentada por el Grupo Socialista y aprobada por unanimidad.

Sáez Aguado considera que es una "oportunidad" para alcanzar un consenso y ha mostrado su confianza en que las aportaciones y los resultados puedan ser positivos y contribuyan a mejorar la Atención Primaria, para lo que ha aclarado que no se ha establecido un calendario, sino que dependerá del grupo y cuanto antes se pueda cerrar un documento o llegar a un acuerdo "mejor" porque así se podrá trabajar en esa dirección.

En esta línea, ha añadido que el horizonte de los trabajos que se lleven a cabo y la aplicación de las medidas que puedan salir del mismo no tienen que ver con la legislatura que finalizará en mayo, sino que dependerá de lo que decidan los integrantes del grupo, ya que algunas iniciativas se podrían aplicar en próximos meses, aunque dependerá de los avances y el consenso que se produzcan.

De la misma manera, Sáez Aguado ha incidido en que las medidas son a largo plazo, por lo que no van condicionadas a la prórroga o no del próximo presupuesto y, si se diera el caso, algunas susceptibles de aplicarse podrían hacerse mediante modificaciones en las cuentas. "no es cortoplacista, si se consigue será importante para la consolidación y mejora en la próxima década de la Atención Parimaria", ha agregado el consejero, ya que no es sólo para una próxima legislatura sino que puede alcanzar a las tres siguientes.

El titular de Sanidad también ha aclarado que con el impulso del grupo de trabajo no se pretende "frenar" las protestas en torno a la sanidad, ya que la iniciativa no es de la Consejería, sino que surge de una iniciativa de las Cortes y un compromiso en el seno del Consejo de Salud.

Además, ha explicado que más allá del debate político se intenta hablar con "más sosiego" en un grupo de esta naturaleza, tras lo que ha asegurado que se encuentran apreciaciones distintas en los debates políticos, profesionales y sociales y se trata de que "confluyan".