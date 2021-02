Hallan en una cueva de Prado Vargas a la que consideran es la última neandertal de Burgos

BURGOS, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar ha hallado en una cueva de Prado Vargas, situada en el Cornejo de Merindad de Sotoscueva, a la que consideran que es la última neandertal de la provincia de Burgos.

El equipo está codirigido por la profesora de Prehistoria de la Universidad de Burgos (UBU), Marta Navazo; el responsable de Didáctica y Dinamización del Museo de la Evolución Humana (MEH), Rodrigo Alonso; y el investigador del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (Cenieh), Alfonso Benito y ha publicado el artículo 'Late Neanderthal subsistence strategies and cultural traditions in the northern Iberia Peninsula: Insights from Prado Vargas, Burgos, Spain', con este hallazgo.

El artículo, recogido en la revista Quaternary Science Reviews, incluye los resultados de la excavación del nivel 4 de la cueva de Prado Vargas, en el que el equipo ha excavado desde 2016 para comprender el modo de vida de los últimos neandertales del norte peninsular.

El trabajo analiza las estrategias socioeconómicas y culturales de los grupos neandertales que ocuparon este territorio hace 45.000 años, a partir de un completo estudio de los fósiles de animales, los restos de polen, las herramientas de piedra y hueso y sus huellas de uso, la formación del depósito, y la cronología del nivel 4 para lo que se han utilizado diferentes métodos de datación.

Además, este trabajo ha servido para dar a conocer a la comunidad científica el diente de leche de una niña neandertal de unos ocho años que se descubrió en la campaña del 2019 y fue bautizado con el nombre de Vera.

Los materiales arqueológicos encontrados se están analizando a través de microscopía confocal y microscopios metalogenéticos, así como mediante técnicas de datación combinadas con la técnica de racemización de aminoácidos realizada en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid.

El trabajo también presenta los resultados de un sondeo estratigráfico gracias al cual sabemos que por debajo del nivel 4 se localizan más de seis metros de sedimento.

Actualmente se están desarrollando cuatro tesis doctorales sobre este yacimiento por varios doctorandos de la Universidad de Burgos. Esto permitirá conocer mucho más sobre Vera y su grupo, así como las generaciones de neandertales que la precedieron y ocuparon esta cavidad.