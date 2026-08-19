Herida una mujer tras una colisión lateral entre dos turismos en Berlanga de Duero (Soria)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SORIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 45 años ha resultado herida tras una colisión lateral entre dos turismos registrada en el kilómetro 21 de la carretera CL-116, en Berlanga de Duero (Soria), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 13.22 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso de la colisión y ha trasladado la alerta a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar del accidente para atender a los afectados.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a una mujer de unos 45 años que ha resultado herida como consecuencia de la colisión.

La mujer ha sido trasladada posteriormente en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.