Herida una mujer tras caer un turismo a una acequia en un pueblo de Palencia

PALENCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en el kilómetro 49 de la carretera CL-615, a la altura de Renedo de la Vega (Palencia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha registrado en torno a las 15.19 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de la salida de vía de un turismo que había acabado en una acequia, con una mujer en su interior que no sabía si podía salir del vehículo.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico del centro de salud de Saldaña.

A su llegada, el personal sanitario ha comprobado que la mujer estaba consciente y podía salir del vehículo, por lo que los bomberos han anulado su salida al no ser necesaria su intervención.

El personal sanitario del helicóptero ha atendido a la herida, que posteriormente ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.