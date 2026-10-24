Herida una niña de unos siete años tras ser atropellada por un turismo en Burgos

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una menor de unos siete años ha resultado herida este sábado tras ser atropellada por un turismo en la calle Condesa Mencía, en su esquina con la calle Marqués de Berlanga, en Burgos capital, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.07 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del atropello.

El Centro de Emergencias 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Por el momento, no se dispone de más información sobre el estado de la menor.