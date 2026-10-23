Un herido tras chocar dos turismos y el vuelco de uno en la N-I en Miranda de Ebro

Gráfico elaborado por el 112 con datos del accidente ocurrido en la N-I en Miranda de Ebro - @112CYL

BURGOS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha sido que ser trasladado en UVI móvil al hospital Santiago Apóstol tras resultar herido en un accidente de circulación registrado a primera hora de la mañana de este viernes, 23 de octubre, en la N-I en Miranda de Ebro (Burgos).

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, los hechos han ocurrido en torno a las 06.57 horas en el kilómetro 316 de la N-I en Miranda de Ebro donde dos turismos han chocado frontalmente y uno ha volcado. Los alertantes han informado de que un varón ha resultado herido y estaba atrapado.

La sala de operaciones del 1-1-2 avisó a Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Burgos, bomberos de Miranda de Ebro, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y equipo sanitario del centro de salud de Miranda de Ebro.

Finalmente, el personal sanitario atendió a un varón de unos 50 años que fue trasladado en UVI móvil al Hospital Santiago Apóstol.