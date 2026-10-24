Herido grave un trabajar de 40 años tras ser atropellado por una elevadora en Valladolid

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 40 años ha resultado herido de gravedad este sábado tras sufrir un atropello con una elevadora a la altura del número 37 de la calle Aluminio, ubicada en el Polígono de San Cristóbal de Valladolid.

El accidente laboral ha tenido lugar sobre las 12.13 horas. Tras recibir el aviso, se ha alertado a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y al Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León (Sacyl).

Los efectivos sanitarios del Sacyl han movilizado una UVI móvil hasta el lugar del suceso para atender y trasladar al operario herido.