Herido un hombre tras una colisión entre tres turismos en la A-67 en Palencia

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

PALENCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido tras una colisión entre tres turismos registrada en el kilómetro 7 de la autovía A-67, en sentido Santander, en Palencia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso tuvo lugar sobre las 21.13 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió el aviso del accidente, en principio sin personas heridas.

El 112 trasladó el aviso a la Policía Local de Palencia y a la Guardia Civil de Tráfico para atender el incidente.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia solicitaron asistencia sanitaria para atender a una persona que presentaba dolor de espalda.

Ante esta petición, el 112 dio aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl para prestar asistencia a la persona afectada.