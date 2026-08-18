Herido un hombre tras dar varias vueltas de campana con su turismo en Vinuesa (Soria)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SORIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido este martes tras sufrir un accidente con un turismo en la pista de acceso a la Laguna Negra, en el término municipal de Vinuesa (Soria), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 17.30 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de que un turismo había dado varias vueltas de campana en la pista a la Laguna Negra.

La llamada ha situado el accidente en las inmediaciones de la Casa del Parque 'Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión' y Museo del Bosque, desde donde se ha solicitado asistencia para el varón herido.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado medios para atender al herido.

Entre los recursos enviados al lugar se encuentra un helicóptero medicalizado, que se ha desplazado hasta la zona para prestar asistencia sanitaria al hombre herido.