Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

SALAMANCA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha resultado herido después de que haya caído desde la claraboya del tejado de una vivienda en la que se encontraba enluciendo la fachada en la Plaza del Castillo de Sobradillo (Salamanca).

Los hechos se han producido a las 13.05 horas, momento en el que el 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal del centro de salud de Lumbrales.

En un principio, se requería también la intervención de los bomberos, ya que se encontraba en una zona de difícil acceso, si bien posteriormente nos han informado de que los compañeros del accidentado habían logrado acceder hasta él. El herido, ha sido trasladado al hospital de Salamanca.