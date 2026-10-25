'Hermanas', debut de Ione Hernández, disecciona los límites del amor y los vínculos familiares ante un abuso

Emma Suárez, Ione Hernández y Elena Anaya en una rueda de prensa para presentar 'Hermanas' en la 71 Seminci. - SEMINCI

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cineasta vasca Ione Hernández disecciona los límites del amor y los vínculos familiares ante una situación de abuso intrafamiliar en 'Hermanas', su ópera prima en la ficción que cuenta con las sólidas interpretaciones de Emma Suárez y Elena Anaya en la piel de dos mujeres que tienen que confrontar esta dolorosa situación.

El filme ha tenido su estreno europeo este domingo, 25 de octubre, en el marco de la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde han recalado la directora, el electo y las productoras para presentar la propuesta al público.

Hernández parte de la idea central de que "amar es poner límites" para construir este drama en el que una familia se enfrenta a un hecho doloroso que pone a prueba sus vínculos y saca a relucir sus miedos y secretos.

Chelo (Suárez) y Marta (Anaya), dos hermanas muy unidas, se ven obligadas a enfrentarse cuando el hijo de una de ellas es acusado de agredir sexualmente a su prima menor, una niña de trece años, y la otra lo denuncia. Empieza entonces una investigación y un proceso judicial, pero también una batalla emocional para estas dos mujeres, así como el padre de la niña y los hermanos de esta.

Precisamente en este aspecto se centra Hernández para tejer este filme que invita al espectador a reflexionar sobre la forma de afrontar este acontecimiento traumático entre personas con vínculos amorosos. El miedo, la duda y la culpa invaden a unos personajes que tienen que tomar decisiones difíciles respecto a las personas que quieren.

La historia de Hernández no juzga a los involucrados, si no que reivindica su compleja posición y ahonda en sus distintas capas, si bien todo ello se representa desde la contención, una especialmente marcada por los silencios de las hermanas.

"Es un paisaje familiar en el que es importante ver donde está cada uno, donde podría estar y qué les impide estar donde tienen que estar", ha apuntado la cineasta, para incidir en el exposición que hace de las reacciones de cada uno de los personajes ante la agresión denunciada.

La cineasta ha incidido, en este sentido, en que su objetivo era mirar a los incómodo y lo difícil a la hora de tomar decisiones a veces lógicas cuando hay un vínculo amoroso de por medio, en este caso el familiar.

Asimismo, ha destacado que en el filme se muestra cómo dentro de estos núcleos hay una tendencia a aparentar que "todo está bien", cuando en realidad "está descolocado". "No nos permitimos hablar de lo que pasa realmente. Todo el mundo evita lo doloroso", ha advertido sobre una cuestión que busca reflejar en su propuesta como una "dinámica casi natural".

Hernández centra así su apuesta en las emociones desatadas por el motivo del conflicto, si bien reconoce también una necesidad de denunciar este tipo de realidades. En este sentido, ha detallado que la historia planteada se desarrolla en 2021 y plasma los protocolos que buscan proteger a las víctimas.

"La película obedece a un protocolo que existe gracias a una institución que protege este tipo de situaciones. Si no existiera eso no tendríamos esta historia, porque el abuso es un problema cuando se denuncia, si no se denuncia no es un problema porque nadie se entera", ha expuesto, para defender así la existencia de instituciones que sostengan estos protocolos de protección a los menores y evitar un "lío que puede ser brutal" y un "silencio que puede ser eterno".

UNA PELÍCULA NECESARIA

'Hermanas' se reivindica así como una película necesaria por su temática y enfoque, tal y como ha indicado una de las productoras, María Zamora, quien ha relatado que hace seis años conoció el proyecto, si bien fue años después cuando volvió a conectar con el mismo y pudo respaldarlo.

"Tuve la sensación de que hay una historia que es necesaria que sea contada, que está en nuestra sociedad. Al final, una de cada tres mujeres hemos sufrido o vamos a sufrir a lo largo de nuestra vida un abuso sexual, algo que, lamentablemente, suele suceder en un porcentaje muy alto dentro del seno de la familia. Además, el hecho de que se abordara desde el punto de vista de cómo impacta este hecho en una familia no lo había visto tanto", ha defendido, para advertir, no obstante, de que aún es difícil obtener financiación privada para este tipo de temáticas.

EMMA SUÁREZ Y ELENA ANAYA

En la misma línea, Emma Suárez ha puesto en valor la necesidad de abordar un tema "tan delicado" desde un enfoque en el que "no se emiten juicios" ni se toma partido por un personaje, si no que expone la situación y "deja libre al espectador para que reflexione sobre la manera de actuar" de los implicados.

Igualmente, ha asegurado que ha sido para ella un "trabajo delicioso" poder participar en este largometraje con un material "muy jugoso" para un actor por su guion, del que ha destacado, asimismo, la forma en la que confronta a los personajes.

En este aspecto, ha ahondado en la dificultad personal que ha supuesto comprender las acciones de estos, una cuestión que la película finalmente hace entender. "Es fantástico cómo uno va adentrándose en los personajes hasta entender por qué reaccionan así", ha indicado la intérprete.

La cineasta eligió tanto a Suárez como a Anaya para el papel de las protagonistas. Desde que empezó a crear la historia, pensó inmediatamente en ambas para el proyecto, en el caso de Suárez por la "legitimidad" que podía aportar al papel de Chelo, y en el caso de Anaya por su "fortaleza" para dar vida a Marta, un personaje "roto".

"Son muchos años viviendo otras vidas, atravesando heridas ajenas y experiencias que son complicadas, pero que ayudan a entender, ayudan a tener más empatía, ayudan a comprender la sociedad en la que vivimos", ha apostillado, por su parte, Anaya sobre el reto que le ha supuesto encarnar a Marta.

Para la actriz, su personaje es una mujer fuerte, pero marcada por la imposición del silencio, lo que comparte con su hermana, una afección que interpretar tras un trabajo del que es capaz debido a la conexión de sí misma con el "aquí y ahora".

Las protagonistas, quienes han compartido escenas con Carlota Keiko, León Martínez, Josean Bengoetxea, Aritz Kortabarria y Nora Otxoteko, han destacado, por otro lado, la oportunidad de poder participar en la primera película de ficción de Hernández.

'Hermanas' es una de las tres películas españolas que compite por la Espiga de Oro en la 71 edición de la Semana vallisoletana, y lo hace después de haber formado parte del Festival de Toronto y antes de su estreno en cines en España, que tendrá lugar el 27 de noviembre.