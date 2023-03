Hermandad del Cristo de la Luz de Valladolid celebra el próximo sábado el recital 'Romances Castellano de la Pasión'

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz de Valladolid celebra el próximo sábado 11 de marzo, a las 19.30 horas, el recital 'Romances Castellanos de la Pasión', un concierto de Llanos Monreal y Fernando Ortiz, en la Iglesia del Real Monasterio de las Huelgas.

En este marco, la hermandad promoverá una cuestación benéfica en este concierto, pudiendo depositar los asistentes su donativo en unos sobres al efecto con destino a la llamada de 'Emergencia Terremoto-Ayuda a Siria' a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada, según ha detallado la hermandad en un comunicado recogido por Europa Press.

Los romances que integran este programa proceden de fuentes "bien distintas". En primer lugar, hay que mencionar el archivo de Nuevo Mester de Juglaría, en el que se encuentran algunos ejemplos del género que nos ocupa, añade el comunicado.

Además, se han tenido en cuenta otros testimonios, como los que recoge Raquel Calvo en su Romancero General de Segovia, los que se incluyen en el Cancionero Segoviano de Agapito Marazuela o los trabajos de Joaquín Díaz, Luis Díaz Viana, Pedro Echevarría, Miguel Manzano y algunos otros autores.

Muy especialmente, incide el comunicado, en la recopilación que en la primera mitad del siglo XX realizó Kurt Schindler para el Hispanic Institute de Nueva York, publicada por primera vez en 1941 bajo el título 'Folk Music and Poetry of Spain and Portugal' y de la que en 1991 se llevó a cabo una edición facsímil bajo los auspicios del Centro de Cultura Tradicional de Salamanca, la institución que tan acertadamente dirigió Ángel Carril hasta su prematura muerte.

Los textos abarcan diferentes momentos de la Pasión de Cristo --desde el Domingo de Ramos hasta el de Pascua--, en los que con "extraordinaria ternura y, a veces, con un doloroso y dramático realismo", se cuentan los sucesos evangélicos, concluye el comunicado.