Los hermanos Cabezudo estrenan 'Matar a un oso', un retrato de la polarización en torno al asesinato de Cachou

Equipo de la serie 'Matar a un oso' en la Foto del Día de la primera jornada de la 71 Seminci. - SEMINCI

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo estrenan en la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid la serie 'Matar a un oso', el 'true crimen' sobre el asesinato de Cachou en el Valle de Arán en la pandemia, una propuesta en la que reflejan la "polarización" por el "profundo choque" entre la tradición y lo global.

Esta producción de Movistar Plus y Arte France, dirigida por Jorge Sánchez-Cabezudo y Borja Soler, se ha presentado este viernes, 23 de octubre, en una rueda de prensa en la Semana vallisoletana, donde tiene una proyección especial en el Teatro Zorrilla.

Eduard Fernández, María Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas y Àlex Monner forman parte del reparto de esta propuesta que revisa el envenanamiento del oso Cachou en abril de 2020, un suceso que en un primer momento parece un accidente, pero desencadena en un proceso judicial por el asesinato de esta especie protegida.

Los hermanos Cabezudo han creado este thriller, con guion respaldado, entre otros, por Daniel y Pablo Remón, sobre este suceso para abordar las distintas perspectivas de cada una de las personas que se vieron implicadas directa o indirectamente, quienes tienen argumentos para defender una postura respecto a la presencia de estos animales en este territorio. Para ello, proponen una serie en seis capítulos, cada uno con un personaje como protagonista para contar esta historia con un guion que apuesta, asimismo, por un "retrato coral".

La propuesta aborda las diferencias entre los habitantes de la zona y quienes vienen de fuera, así como el "profundo choque" entre la tradición y lo global", unas distancias que remarcan la "polarización", tal y como ha explicado en Alberto Sánchez-Cabezudo.

Cuando conocieron la historia, los creadores viajaron al Valle de Arán para entrevistar a las personas implicadas en estos hechos y recoger las diferentes posturas de cara a construir el relato, una tarea que también realizó parte del elenco.

En este sentido, Miki Esparbé, quien interpreta junto a María Rodríguez Soto a las autoridades en materia de medio ambiente, ha puesto en valor la disposición de los implicados que les ofrecieron un relato original y personal de los hechos, así como de sus dinámicas de trabajo en los cargos que ocupaban, desde agentes a políticos.

Igualmente, ha incidido en que la serie incluye personajes "complejos", una cuestión en la que ha coincidido Álex Monner, quien, en su caso, interpreta a un personaje que "representa la idiosincracia" de la zona en la que vive, como "fiel seguidor de los barones".

Pol López, por su parte, comprende desde su papel de agende policial el "escepticismo" inicial de investigar el asesinato de un animal como el de una persona, mientras Nora Navas encarna a la jueza que tiene que abordar un caso que contrapone dos posturas ideológicas.

Por otro lado, Eduard Fernández se mete en la piel de un político que además es sospechoso del asesinato de Cachou, una personaje que se ha tejido para darle un carácter "un poco extremo" de manera que se pueda reflejar el "límite" en el que se encuentran los implicados en el suceso. "Es un personaje que es central en el sentido de que es el que domina el cotarro en el Valle. Todo pasa por él y es alguien en el que se encarna la tradición", ha explicado.

La serie evidencia así las distintas sensibilidades ante los hechos y la convivencia entre la naturaleza y la población del Valle de Arán, donde se ha rodado de la "forma más sostenible posible" y con el apoyo de los vecinos, lo que han agradecido los creadores.

De esta forma, el territorio es un personaje más de esta producción, en la que, asimismo, la víctima, el oso Cachou, también esta representada, lo que supuso un "reto" que se resolvió con imágenes de un oso real y una edición digital posterior.

Tras su estreno mundial en Seminci, la producción hispano-francesa llegará a Movistar Plus el próximo 10 de diciembre.