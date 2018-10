Hojas señala que la brecha salarial es un problema de todos íntimamente ligado al acoso laboral y la violencia de género

Publicado 22/02/2018 12:21:57 CET

No entiende por qué el PP se ha sentido "agredido" y advierte de que la crisis ha provocado que se denuncien menos acosos

VALLADOLID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Pedro Hojas, ha señalado que la brecha salarial es un problema "de todos" que considera que está "íntimamente" ligado al acoso laboral y la violencia de género.

Hojas, quien ha participado en unas jornadas del sindicato en Valladolid, se ha expresado así con motivo del Día Mundial contra la brecha salarial, algo que ha expresado que no es sólo un problema de las mujeres sino "global", de la sociedad y del mundo del trabajo, que "afecta a todos", incluso a la caja de la Seguridad Social.

Según sus cálculos, se dejan de ingresar 20.000 millones de euros por esta causa, ya que hay menos salarios y cotizaciones y si no existiera se habrían acabado "muchos problemas" de la contabilidad de la Seguridad Social.

Sin embargo, Hojas ha apuntado que el problema va más allá, es algo social, de conducta y de educación y el 8 de marzo se trata de ponerlo más de actualidad con la huelga convocada para cambiar actitudes, sobre todo las "machistas" que aún permanecen en la sociedad.

Así, ha aclarado que la huelga es frente al acoso laboral, la brecha salarial, no es "elitista" y no va "contra nadie", en referencia a la reacción del PP a la convocatoria ni la razón por la que se siente agredido, algo que ha asegurado que no entiende porque el problema no se tiene que localizar en un partido, ya que es algo global y las estadísticas están "ahí".

ACOSO Y VIOLENCIA

Además, Pedro Hojas ha relacionado directamente la brecha salarial con el acoso laboral y la violencia de género, algo que considera "íntimamente ligado".

A este respecto, ha asegurado que desde la crisis las demandas por acoso laboral han descendido, algo que ha relacionado con la precariedad y el "miedo" a denunciar y por ello ha hecho un llamamiento a que las trabajadoras vean a los representantes sindicales como "algo útil" para erradicar esta cuestión y tengan confianza en ellos para frenar estas "realidades".

El responsable de FICA UGT considera que además si el 8 de marzo hay una respuesta "amplia", porque el problema es de concienciación social, y se consigue cambiar seguramente se contribuya a rebajar las cifras "indecentes" de violencia machista.