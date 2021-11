El Hospital Clínico de Valladolid estudia un caso sospechoso de la variante Ómicron

VALLADOLID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico de Valladolid estudia un caso sospechoso de la nueva variante Ómicron, procedente de Sudáfrica, según ha señalado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, aunque ha apuntado que "las posibilidades son bajas".

"En estos momentos no tenemos --en Castilla y León-- ningún caso secuenciado de la variante Ómicron pero hay uno sospechoso que se está analizando", ha revelado Casado este martes en rueda de prensa.

La consejera, que ha expresado su "total confianza" en el sistema de secuenciado y análisis de variantes, ha matizado que se trata de una persona que no ha realizado ningún viaje y que la sospecha, que se ha detectado al hacerle una prueba PCR, es "microbiólogica" pero "las posibilidades son muy bajas", ha agregado.

Además, aunque el posible caso se estudia en el Hospital Clínico de Valladolid, la consejera ha afirmado que no se trata de un habitante de la provincia.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha recordado que nunca se ha conseguido "parar al virus en la frontera" y que, al igual que ha ocurrido con las variantes previas, la Ómicron también "acabará siendo dominante".

"Si no lo tenemos, lo vamos a tener, que no quepa ninguna duda", ha aseverado el vicepresidente antes de insistir en que "aún no existen datos objetivos de incremento de riesgo, letalidad o escape vacunal" sobre la Ómicron.