De la Hoz ratifica la "voluntad inquebrantable" para aplicar las 35 horas pero aclara que no pueden hacer "imposibles"

Publicado 20/09/2019 13:12:44 CET

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha ratificado este viernes la "voluntad inquebrantable" del presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, en su objetivo de aplicar las 35 horas semanales en la función pública pero ha aclarado que el Gobierno autonómico no puede hacer "imposibles"

Según ha asegurado, si la Junta de Castilla y León tuviera capacidad económica y financiera suficiente cumpliría lo pactado con los sindicatos "de forma inmediata" por lo que ha reclamado al Gobierno de la nación en funciones que desbloquee los 440 millones de euros que debería ingresar la comunidad autónoma en concepto de entregas a cuenta que permitirían afrontar los 120 millones que supone la medida de las 35 horas.

De la Hoz ha acusado al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de no haber pensado en los ciudadanos al preferir acudir a unas nuevas elecciones generales sin haber aprobado el techo de gasto y sin haber iniciado los trabajos para poder perfilar unos presupuestos y ha lamentado una vez más la "sonrojante" actitud del PSOE de Castilla y León al no secundar la iniciativa parlamentaria para exigir ese dinero al Ejecutivo, como sí han hecho en Castilla-La Mancha o en la Comunidad Valenciana.

"En Castilla y León se han puesto del lado de Sánchez para no molestar y no incordiar", ha espetado De la Hoz mientras que el secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca ha advertido al PP de que no hay excusas ya que cuando firmaron el acuerdo a cinco días de las elecciones autonómicas conocían el escenario económico y presupuestario de la comunidad y del país.

"Pueden echar la culpa al empedrado todas las veces que quieran", ha ironizado Tudanca que ha instado a PP y a Ciudadanos a asumir sus responsabilidades de gobierno. "Para eso querían gobernar, pues que gobiernen", ha añadido el líder regional del PSOE para quien el retraso en la implantación de las 35 horas será "uno más de la larga lista de incumplimientos de la coalición desde que firmaron el pacto de la trapiña".

En este sentido, se ha reafirmado en que el incumplimiento "más escandaloso" es el que hace referencia a la implantación de unidades de radioterapia en provincias de Ávila y, ante algunas afirmaciones de los 'populares' de que los plazos no son importantes, ha recordado la importancia de conocer unas fechas para "miles de pacientes" que sufren la "tortura insoportable" de los desplazamientos para recibir tratamiento oncológico.

"Lo que es imparable es la caradura de Fernández Mañueco", ha lamentado el líder regional del PSOE quien, tras reafirmarse en que ni PP ni Ciudadanos tienen palabra, ha ironizado sobre que ambos partidos consideren que sí hay dinero suficiente para "perdonar" impuestos a los más ricos, en referencia a la eliminación del Impuesto de Sucesiones y de Donaciones ya en marcha.

En este punto, ha augurado que los futuros recortes del Gobierno de coalición se aplicarán en la sanidad y en la educación públicas "por convicción" ya que, según ha recordado, ambos partidos son de derechas y prefieren perdonar impuestos a los ricos. "Lo han hecho siempre", ha exclamado en sintonía con el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que ha lamentado que Castilla y León tenga que "sufrir" la deriva de un Gobierno que "incumple sistemáticamente lo que dice".

"¿De qué sirven la palabra y los acuerdos firmados?", se ha preguntado Fernández a lo que la portavoz del Grupo Ciudadanos, Carlota Amigo, ha replicado con una alusión a los 440 millones de euros "bloqueados" por el Gobierno de la nación, si bien ha recordado que la Junta se reunirá la próxima semana con los sindicatos para analizar la situación.

Dicho esto, Amigo ha recordado que la Junta estará a expensas de la respuesta de un Gobierno "en funciones y ahora en elecciones".